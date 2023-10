Az amerikaiak közel háromnegyede aggódik Joe Biden egészségügyi állapota miatt

Felmérték a jövő évi elnökválasztás két lehetséges jelöltjével kapcsolatos attitűdöket Amerikában. A kutatásról a Magyar Nemzet számolt be. Ennek keretében az állampolgároknak arra is választ kellett adniuk, hogy mennyire aggódnak Biden és Trump egészségügyi állapotával kapcsolatban. A megkérdezettek többsége, 59 százaléka szerint komoly aggodalomra ad okot az elnök egészségi állapota és kora. További 15 százalékuk mérsékelt aggodalmakat fogalmazott meg, vagyis összesítve a kutatásban résztvevők 74 százaléka aggódik a jelenleg regnáló Biden állapota miatt, aki jó eséllyel indulni fog 2024 novemberében is a második ciklusért.