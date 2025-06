Áll a bál Lengyelországban: kezd körvonalazódni, kik támogatták a baloldali elnökjelöltet

Meglehetősen szoros eredményt hozott a lengyel elnökválasztás: a konzervatív jelölt, a Jog és Igazságosság (PiS) támogatta Karol Nawrocki a szavazatok 50,89 százalékát szerezte meg a vasárnapi voksoláson, így maga mögé utasította Rafal Trzaskowskit, a Donald Tusk-féle Polgári Platform jelöltjét – emlékeztetett a Magyar Nemzet.

A lap szerint a konzervatív induló győzelmének értékét növeli, hogy az elnökválasztást sajtóhírek és hivatalos beszámolók szerint külföldről, jogsértő módon próbálták befolyásolni – ráadásul az információk éppen azokra a szereplőkre utalnak, amelyek a 2022-es magyar országgyűlési választásokat is manipulálni próbálták.

A Magyar Nemzet felhívta rá a figyelmet, hogy a választás befolyásolásáról szóló hírek nyomán Lengyelországban botrány robbant ki. Ennek középpontjában két, szinte ismeretlen Facebook-oldal állt. Ezek a választás első fordulója, vagyis a május 18. előtti hetekben nagy összegért hirdettek politikai tartalmakat Lengyelországban.

Igaz ugyan, hogy a hirdetések látszólag átlagemberek véleményét mutatták be, azok valójában éles támadások voltak a konzervatív és jobboldali elnökjelöltek ellen,

miközben a baloldali Polgári Platform aspiránsát méltatták.

Beszédes, hogy a lengyel kibervédelmi hatóság, a NASK adatai szerint az említett profilok egyetlen hét alatt több pénzt költöttek politikai reklámokra, mint bármelyik hivatalos kampánycsapat, miközben nem szerepeltek a kampánypénzügyi nyilvántartásokban. A lengyel belbiztonsági szolgálat vizsgálatot indított a kampány mögötti források kapcsán. A gyanú szerint nemcsak külföldi finanszírozás történt, hanem szándékos dezinformációs kampány is zajlott.

A lap megjegyezte, hogy a művelet mögött az Akcja Demokracja nevű civil szervezet aktivistái, valamint a bécsi székhelyű Estratos Digital GmbH állhattak.

Majd hozzátette a Magyar Nemzet, hogy az Estratos Magyar Péter környezetében is megjelent. 2023. február 29-én regisztrálták a Talpramagyarok.hu oldalt – azt a honlapot, amely Magyar Péter, akkor még párt nélküli közéleti szereplő közösségét, egyesületét mutatta be. Az oldal adatvédelmi tájékoztatójában adatkezelőként szerepelt az Estratos és adománygyűjtő felülete, a Lunda is.

A Magyar Nemzet teljes cikkét ide kattintva olvashatja el.

Nyitókép: Beata Zawrzel / NurPhoto / NurPhoto via AFP