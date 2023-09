Megszólalt Kijev: Csak azért engedjük az orosz gáz tranzitját, hogy a magyarok ne fagyjanak meg

Olekszij Csernyisov, az ukrán Naftogaz vezérigazgatója a Newsweeknek adott nyilatkozatában kifejtette, hogy

egyedül európai partnereik kedvéért tartják fenn az orosz gázszállítást lehetővé tevő vezetéket.

A vezérigazgató hozzátette, hogy különösen a tengerparttal nem rendelkező országoknak, így Csehországnak, Magyarországnak és Szlovákiának van szüksége az energiahordozóra.

A fenti kijelentését még fokozva úgy fogalmazott,

azért működnek továbbra is együtt az őket megtámadó oroszokkal, hogy ezen országok lakói ne fagyjanak meg.

A hozzáállás mögött az is húzódhat, hogy Magyarország és Ausztria is kész továbbra is folytatni az együttműködést az orosz Gazprommal. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter áprilisi moszkvai látogatásán kijelentette, hogy amíg az energiaellátás technikai kérdés marad, nem pedig ideológiai vagy politikai, addig az Oroszországgal való kapcsolat kulcsfontosságú a magyar energiabiztonság szempontjából.

A cikket Közép-Európa szakértője, médiafigyelője és piackutatója, a CEPER szemlézte a Mandiner.hu számára.

