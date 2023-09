„Zseniális kommunista-szocialista virágnyelv, mintha az ember 60 évvel ezelőtti korszakba csöppent volna bele, és kezébe vette a Pravdát. Fordítani is nehéz, mert ezeket a halmozott fordulatokat és fennkölt jelzőket nehéz így egyben a szövegben használni, de hát ez a valóság:

»Bízunk abban, hogy az orosz hadsereg és nép biztosan nagy győzelmet arat a szent harcban, hogy megbüntesse a gonoszok gyülekezetét, amely hegemóniára tör és expanziós illúziókat táplál, és [megnyeri a harcot] a fejlődés stabil feltételeinek megteremtéséért. Mély meggyőződésem, hogy a hősies orosz hadsereg és nép, ragyogóan örökölve a győzelem hagyományát, egyszerre két fronton – a különleges katonai műveletben és az erős állam építésében – magabiztosan fogja bizonyítani a becsület felbecsülhetetlen erényeit. (...) Remélem, hogy mindig együtt fogunk állni az imperializmus elleni harcban.«

Kim Dozsgun idézetét hallották Vlagyimir Putyin felé a mai kétoldalú találkozón Oroszországban.

Ha belegondolunk az idézet tartalmába, lehetne ez egy brutális oroszellenes kritika is, hiszen felborítva a II. világháború után kialakult nemzetközi rendszert kinek is vannak »expanziós illúziói«, ki szállta meg a szomdszédja több tízezer négyzetkilométeres területét? Ki vágja tönkre a szomszédja gazdaságát és nemzeti jövőjét, hogy »megteremtse a fejlődés stabil feltételeit«? Ki nyúl jelenleg is, a 21. században az imperializmus politikájához, és vissza akarja állítani az Orosz Birodalmat annak korábbi kiterjedésében?

Lehetne ez egy durva kritika is, ha az olvasó figyelmesen olvas a részletekben, de a találkozó körülményeit tekintve ez persze inkább csak egy nagyon cinikus hízelgés.”

***