Folytatódik az ámokfutás – a német belügyminiszter további könnyítéseket tenne a bevándorlás fokozásáért

A Magyar Nemzet arról ír az AfD egy bejegyzése és a Die Welt cikke alapján, hogy Nancy Faeser német belügyminiszter olyan tervekről beszélt nemrég, melyek számos korlátozást eltörölnének a családegyesítéssel kapcsolatban. Ismertették, hogy egy törvénytervezet szerint a jövőben a kiegészítő védelemre jogosultak – akik nem részesülnek a genfi menekültügyi egyezmény értelmében vett védelemben – az elismert menedékkérőkhöz hasonlóan

korlátozás nélkül vihetik majd családjukat Németországba

Az előző kormány által 2018-ban bevezetett, évi 12 ezer migránsra vonatkozó felső határ így már nem lenne érvényes – jegyezte meg a lap.

Könnyítenének a kiskorúak helyzetén is

A német belügyminisztérium mindemellett először tervezi, hogy könnyít a kísérő nélküli kiskorúnak minősülő illegális migránsok helyzetén. Először a testvérek újraegyesítését, vagyis a már Németországban élő, kísérő nélküli kiskorúakhoz tartozó szülők és gyermekeik közös beutazását kívánják szabályozni, és ezzel jelentősen megkönnyíteni.

Korábban erre az újraegyesítésre általában csak akkor kerülhetett sor, ha az egyik szülő már megkapta a védelmet, míg a jövőben ez a szülők és a kísérő nélküli kiskorúak újraegyesítésével egyidejűleg történhet.

A tervezetet jelenleg még egyeztetés alatt áll a szövetségi kormányon belül

– hívta fel a figyelmet a Welt.

Az Alternatíva Németországért (AfD) ellenzéki párt „hevesen bírálta” a tervezetet. Alice Weidel, a párt társelnöke szerint

felelőtlen a szociáldemokrata–zöld–liberális kormánykoalíció politikája,

tekintettel arra, hogy mekkora krízissel küzdenek a déli és a nyugati európai államok.

Weidel kijelentette, hogy „a városok és az önkormányzatok már most is képtelenek befogadni a növekvő számú menedékkérőt, nemhogy integrálni őket. Sok helyen a helyiek már most is nehezen találnak lakást a tömeges migráció miatt, az óvodák és az iskolák pedig túlterheltek.”

Az ellenzéki párt egyúttal arra is figyelmeztetett, hogy a migráció növekedésével egyenesen arányosan emelkedik a bűncselekmények száma, így a közbiztonság egyre rosszabb Németországban.

„Itt az ideje, hogy Nancy Faeser emlékezzen arra, hogy hivatali esküje a német nép jólétére kötelezi, nem pedig más államok polgárainak jólétére”

– hangsúlyozta a politikus.

A német szélsőjobboldali párt vonatkozó bejegyzését alább tekinthetik meg:

Ahogy arról korábban a Mandineren is beszámoltunk, a belügyminiszter már a hét folyamán más „szürreális elképzeléseket” is megfogalmazott. A Bild arról számolt be, hogy Faeser szavazati jogot adna a Németországban élő külföldieknek – ez a szociáldemokrata párt (SPD) Hessen tartományi szervezetének választási programja alapján derült ki.

