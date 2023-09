„Az ukrán hadseregben elburjánzott korrupciót aligha lesz képes megfékezni az új védelmi miniszter, aki ellen a hatalommal visszaélés miatt épp vizsgálat folyik. Rusztem Umerov tapasztalata ugyanakkor jól jöhet a későbbi béketárgyalások során. A krími tatár politikus már tavaly márciusban szerepet játszott a Kijev és Moszkva közötti közvetítésben, előtérbe kerülése így lehet a közelgő tárgyalások előhírnöke is. Kinevezése ugyanakkor azt az üzenetet is hordozhatja, hogy Ukrajna nem hajlandó lemondani a Krím visszaszerzéséről.

A háború kirobbanása előtt négy hónappal védelmi miniszterré kinevezett Olekszij Reznyikov leváltása már hónapok óta a levegőben lógott. Képtelen volt megfékezni a hadsereget átható korrupciót, a beszerzési botrányok és a sorozási központokban dolgozó tisztviselők megvesztegetésével kapcsolatos botrányok végképp megtépázták a népszerűségét, amelyen a vártnál lényegesen lassabban haladó ellentámadás is rontott. Távozása így tekinthető a morál javítását szolgáló vezéráldozatnak, amellyel Volodimir Zelenszkij nemcsak az ukrán társadalom, hanem közelgő amerikai útján a Fehér Ház előtt is igazolhatja elkötelezettségét a korrupció elleni harcban.

Az ukrán hadsereget olyan szinten átitatja a korrupció, hogy már azt is meg lehet venni, hogy ne küldjenek valakit a frontra. Ez jelenleg 10-15 ezer hrivnyába (98-147 ezer forintba) kerül. Ha valaki eltávozást szeretne, annak nagyjából 20 ezer hrivnyát (196 ezer forintot) kell fizetnie a felettesének. De jókora sápot vetnek ki a tisztek a fizetésekre is, sőt még az elhunytakért kifizetett állami támogatásból is leveszik a részüket. A korrupció elérte a legfelső vezetést is.

Reznyikov menesztése először egy februárban a katonáknak szánt ellátmány brutális túlárazása kapcsán kirobbant botrány közepette merült fel. Azt a tojást például, ami az üzletben 7 hrivnyáért volt kapható, a minisztérium 17 hrivnyáért szerezte be, de problémákat tártak fel a generátorok és a golyóálló mellények vásárlásánál is. Akkor a minisztert még megmentette, hogy az elnöki hivatalt vezető Andrij Jermak embere és helyettesei buktak bele az ügybe. Legutóbb a téli ruházat miatt tört ki botrány. A védelmi tárca még 2022 őszén írt alá egy 20 millió dolláros szerződést egy török céggel 233 ezer kabát beszerzéséről. A probléma ott kezdődött, hogy a kabátok darabja még 29 dollárba került, amikor elhagyta Törökországot, de mire megérkezett a rendeltetési helyére, az egységára a háromszorosára, 89 dollárra nőtt. Arról nem is beszélve, hogy télikabátok helyett végül nyári dzsekiket kaptak a katonák.”