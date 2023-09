„Az Európai Bizottság elnöke ma évértékelő beszédet tartott. Ebben bejelentette, hogy versenyszabályozási eljárást indítanak az olcsó kínai elektromos autók európai piacon való intenzív megjelenése miatt. Egyáltalán nem szabad ellenségesnek lenni azzal a gondolattal, hogy Európa protekcionista politikát alkalmazva védi a saját gazdasági érdekeit, minden gazdasági nagyhatalom ezt csinálja, ez a világ természetes működésének része.

Az Egyesült Államok is ezt csinálta az inflációellenes törvénycsomagukkal, amelynek számos része az EU gazdaságával szemben volt ellenséges, és amely sajnos érdemi EU-s reakció nélkül maradt. Összességében tehát, az, hogy az EU Kínával szemben gazdaságvédelmi intézkedéseket vezethet be, nem elvi alapon probléma. Ezt az Egyesült Államokkal szemben is valamilyen szinten meg kellett volna tenni.

A probléma máshol van. A probléma ott van, hogy kiket véd itt az EU vezetése? Ez a gazdaságvédelem kikre irányul? Ez a német és a francia autógyártás védelmére irányul. Azokra a cégekre, amelyek az EU keleti felének olcsó munkaerejét és természeti kincseit kihasználva termelnek extraprofitot.”