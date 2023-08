„Négyéves óvodásoknak mutattak be «bőrszerkós» szado-mazo férfiakat ábrázoló Pride-könyvet. Miért is ne? Hiszen holnap a nagypapa már az anális szexszel foglalkozik majd, és elmagyarázza a kisgyerekeknek, hogy miért is kell részt venniük a Pride-on. ”