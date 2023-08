Oscart neki: felrobbantotta az internetet az angol humorista mutatványa (VIDEÓ)

Karl Porter humorista tökéletesen rekonstruálta a tipikus gólörömöt – lassítva. A londoni Greenwich negyedben található Up The Creekben tartott előadása közben mutatta be a nem mindennapi mutatványát.

Az Independent megjegyezte, több kommentelőt annyira meggyőzött a mutatvány, hogy nem hitték el, hogy nem lassítva volt alapból a felvétel.

Itt visszanézheti ön is, de várja ki a végét:

Nyitókép: YouTube