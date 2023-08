„Bajban van az ukrán hadsereg, amely legfeljebb Szurovikin leváltásának örülhet. Nem hozott sikert a várva várt ellentámadás, emiatt (is) romlik a morál, a helyzet frusztrálja a társadalmat és a nyugati politikusokat is. A változó közhangulat a további támogatásokra, a háború folytatására is kihathat. Kijev minderről látványos, az információs térben nagyot szóló, a háború menetét azonban meg nem változtató diverzáns akciókkal terelné el a figyelmet. A Függetlenség napjára is meglepetésekkel készül.

Újabb Krím elleni támadásokat ígért a következő napokra az ukrán felderítés főnöke, Kirilo Budanov. S Kijev stílusát ismerve egyáltalán nem lepődhetnénk meg azon, ha a Függetlenség napját a médiában nagyot szóló, orosz területeket érintő diverzáns akciókkal »ünnepelné meg« Ukrajna. Ezt erősítik meg azok az értesülések is, melyek szerint augusztus 24-hez közeledve aktivizálódott a Krím feletti, orosz katonai objektumokra fókuszáló felderítés. Elképzelhetők tehát a repülőterek, katonai létesítmények, vagy a Fekete-tengeri Flotta elleni támadások. Ugyanígy célpont lehet ismét a Krími-híd, és Moszkvát és környékét is nagyobb eséllyel érhetik ezen a napon újabb drón támadások.”

***