Egy orosz ellenzéki politikus szerint most már senki nincs biztonságban az országban: Prigozsin után Kadirov következhet

A politikus szerint annak ellenére sem érezheti magát biztonságban a csecsen vezető, hogy eddig jó viszony fűzte őt Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz. Gudkov szerint Putyinnak eddig sikerült integrálnia a csecseneket az orosz hatalmi struktúrába. Mostanra azonban az orosz elnök belefáradt abba, hogy közvetítsen a Kreml különböző frakciói között, akik továbbra is bizalmatlanok Kadirovval szemben. „Biztos vagyok benne, hogy

elkerülhetetlen a konfliktus az orosz vezetés és Ramzan Kadirov között”

– mondta Gudkov. Az ellenzéki politikus úgy véli, Prigozsin likvidálása azt is megmutatta, ha valaki az orosz elnök ellen fordul, akkor nem bízhat a diplomácia erejében. Gudkov azt is hozzátette, szerinte az, ami Prigozsinnal történt csökkenti Putyin népszerűségét az orosz eliten belül, és azt is feltételezi, hogy a történtek destabilizálhatják az orosz hadsereget.

