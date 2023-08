Ausztria realizmust sürget az Oroszországgal szemben a Nyugattól

Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter szerint a nyugati politikusoknak reálisabbnak kell lenniük Oroszország elszigetelésére tett kísérletekkel kapcsolatban, mivel Oroszország mindig is Európa szomszédja és fontos nemzetközi szereplő lesz.

Hétfőn egy spanyolországi panelbeszélgetésen Schallenberg a 20. századi német diplomatát, Egon Bahrt, az Ostpolitik – a hidegháború idején a keleti kapcsolatok normalizálására irányuló német politika – kitalálóját idézte, aki azt mondta:

„Amerika pótolhatatlan, de Oroszország elmozdíthatatlan”.

Schallenberg szerint: „bármi is történik, Oroszország lesz a legnagyobb földrajzi szomszédunk. Bármi történjék is, valószínűleg még mindig az első számú hatalom lesz, ami a nukleáris robbanófejeket illeti. Valamint továbbra is állandó tagja az ENSZ Biztonsági Tanácsának” – jegyezte meg az osztrák külügyminiszter. A diplomata arra figyelmeztetett, ha az Európai Unió megpróbálj kizárni Oroszországot a biztonsági rendszeréből, akkor azzal Közép-Ázsiát és a Dél-Kaukázust is elidegeníti magától.