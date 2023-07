OMV: Ausztria továbbra is vásárol orosz gázt

„Az OMV osztrák olaj- és gázipari vállalat idén télen is Oroszországból fogja vásárolni a gáz nagy részét” – mondta Alfred Stern vezérigazgató a Financial Timesnak adott, vasárnap megjelent interjúban. A vállalat 2018-ban hosszú távú szerződést kötött a Gazprommal, amely 2040-ig szól, és az OMV nem tervezi, hogy a közeljövőben kilép a megállapodásból.

„Amíg a Gazprom szállít (...), addig továbbra is átvesszük a szállított a mennyiségeket” – jelentette ki Stern. Az orosz gázra jelenleg nem vonatkoznak Moszkvával szembeni uniós szankciók, a cégvezető arra figyelmeztetett, hogy

esetleges korlátozások bevezetése további áremelkedéshez vezetne.

Hozzátette, ipari vállalatként kötelességük biztosítani, hogy ezeket a forrásokat addig használjuk, amíg azok jogilag elfogadhatók. Kiemelte azt is, annak ellenére, hogy az OMV továbbra is az orosz energiára támaszkodik, az elmúlt évben sikerült diverzifikálnia az ellátást. Norvégiából, valamint a hollandiai és olaszországi cseppfolyósított földgáz (LNG) terminálokból is vásárol gázt.