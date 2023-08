„Ha a Magyarország és az Egyesült Államok közötti mai párbeszéd pillanatképe bármit is elárul a két ország kapcsolatáról, akkor az az, hogy a dolgok nem jó irányba haladnak. A jelenlegi civakodás csak az orosz Vlagyimir Putyinnak kedvez. A rossz nyilvános párbeszéd veszélyeit mutatja, hogy Budapest korábban megakasztotta Svédország NATO-csatlakozását a »demokratikus visszalépésről« szóló korábbi megjegyzései miatt, és ennek következtében elmaradtak az amerikai fegyvereladások Magyarországnak. Miközben Budapest most készen áll arra, hogy támogassa Svédország tagságát, az Egyesült Államok és Magyarország között továbbra is fennállnak a problémák.

A legfrissebb példa erre David Pressman amerikai nagykövet, aki Orbán Viktor miniszterelnököt szidta a CPAC második éves budapesti rendezvényének megrendezése miatt, amelyen maga Orbán volt az egyik fő előadó. Pressman elítélte, hogy a fórum a »hamis kultúrharcra« összpontosított, és felszólította Magyarországot, hogy inkább a szomszédos Ukrajnával fennálló orosz konfliktusra összpontosítson.

Orbán Viktor legutóbbi, februári nemzetpolitikai beszédében szójátékot csinált Pressman nagykövet nevéből, »présembernek« nevezve őt, vagyis olyasvalakinek, aki a liberális beállítottságú médiaszövetségeseit használja fel arra, hogy érvényesítse Washington akaratát Magyarországon. A magyar sajtó hasonlóan jellemezte az amerikai diplomatát, »bohócdiplomáciának« nevezve kezdeményezéseit, egyesek pedig tolakodó »gyarmati főúrnak« állították be.

Még akkor is, amikor Budapest és Washington politikailag közeledik egymáshoz, a párbeszédet kellemetlen hangnemmel fűszerezik.”

Logan C. West a budapesti Danube Institute amerikai vendégkutatója

Fotó: MTI/Kovács Tamás