„Ne »izguljatok«, azoknak a felső-középosztálybeli nagyvárosi szavazóknak a gyerekei, akik a nyitottság – sokszínűség – tolerancia hármas jelszavát tűzték a zászlajukra és teljes mellszélességgel támogatják a bevándorlást, soha a büdös életbe nem fognak találkozni ezekkel a rosszcsontokkal.

Dehogy fognak!

Ahogy eddig is tették, úgy most is kihúzzák magukat a döntéseik következményei alól – már ha hallgatunk rájuk.

Ne tegyük!

A kultúrák együttélése erőszakot szül és mindig a virulensebb, erőszakosabb közösség győz.

Mondj nemet a lakosságcserére és igent Európára!”