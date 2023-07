Lemondott a román munkaügyi miniszter az idősotthonokban történt visszaélések miatt

A sajtó szerint a munkaügyi miniszternek több feljelentést is küldött a voluntari idősotthonokban uralkodó állapotokról egy jogsegélyezéssel foglalkozó civil szervezet, de Budai, ahelyett, hogy vizsgálatot rendelt volna el, egyoldalúan felmondta az együttműködési megállapodást az egyesülettel, amely így nem juthatott be többé a szociális intézményekbe. Az idősotthonokkal kapcsolatos botrányban Gabriela Firea családügyi miniszer is egy „méltatlan lejáratási kampány” áldozatának tekinti magát. Firea nővére és egyik tanácsadója is érintett a visszaélések ügyében, férje, Florentin Pandele pedig Voluntari polgármestere, de mindketten azt hangoztatják, hogy fogalmuk sem volt az idősotthonokban elkövetett borzalmakról. Szerintük csak azért próbálják a politikai ellenfelek besározni Firea nevét, hogy megakadályozzák visszatérését Bukarest főpolgármesteri tisztségébe a jövő évi helyhatósági választásokon.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Mandiner Archív