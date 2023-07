„Allahu akbar!” – ordibálta a törött üveggel hadonászó szír migráns Németországban

Kedd éjjel három rendőr megsérült, miután egy 28 éves szíriai férfi egy törött üveggel hadonászott a nürnbergi vasútállomás épületénél, azt kiabálva, hogy „Allahu akbar” – közölte a Spiegel rendőrségi források alapján. Egy szemtanú vallomása szerint a migráns a rendőrök kiérkezése előtt járókelőket rabolt ki.

A helyszínre kiérkező rendőrök utasításaira a szír férfi nem reagált, azonnal megindult feléjük, és csak az erősítés kiérkezése után tudták a migránst leteperni. Az intézkedés során három rendőr megsérült, egyikőjük emiatt nem is tud most dolgozni. A hatóságok vizsgálatot indították, megnézik azt is, van-e iszlamista háttere a férfinek.

Nyitókép: Daniel Karmann / DPA / AFP