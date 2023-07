Nem csak Hollandia koronázza meg a biológiai férfiből lett nőket

Mint ahogyan korábban megírtuk, transznemű nő nyerte a Miss Nederland 2023 szépségversenyt Hollandiában. A huszonkét éves Rikkie Valerie Kollé Bread városában dolgozik, és a szombati győzelem révén ő fogja képviselni hazáját a 72. Miss Universe világversenyen. Ezzel ő lett az első transznemű nő, aki szépségversenyt nyert Hollandiában, de nem az első, aki elindulhat a Miss Universe-en: 2018-ban a szintén transznemű Angela Ponce Spanyolországot képviselte.

Valerie Kollé esete egyébként nem egyedi,

2020-ban Új-Zélandon is egy transznemű modell fejére került a szépségkirálynői korona. A 26 éves Arielle Keil elmondása szerint régi álmát váltotta valóra azzal, hogy indult a versenyen, annál is inkább, mert gyerekkorában sokat bántották a különbözősége miatt, majd amikor 23 évesen belevágott a nemváltásba, a szülei kitagadták.

Arielle Keil új-zélandi szépségkirálynő promóvideója

Ugyancsak transznemű nő nyert meg egy tavalyi amerikai szépségversenyt: a 19 éves Brían Nguyen a Miss Greater Derry cím elnyerésével az első transznemű versenyző lett, aki küzdhetett a Miss Amerika címért. A Miss Amerika által szervezett Miss Greater Derry ösztöndíjprogramban egyébként 17 és 24 év közötti versenyzőket várnak, akiknek nemcsak a külsejüket, de a tanulmányi teljesítményüket, valamint a közösségért végzett munkájukat és kitartásukat is értékelik.

A fiatal Nguyen győzelmének azonban nem mindenki örült felhőtlenül. Leilani Dowding egykori brit szépségkirálynő egyenesen azt nyilatkozta: „Láttam, hogy Brían Nguyen nyerte meg a versenyt, és arra gondoltam, vajon én hogyan érezném magam,

ha egy nagydarab, biológiai hím győzne le, miután hónapokat töltöttem edzéssel, hogy felkészüljek a versenyre.”

Hozzátette, a verseny megnyerése annak idején számtalan lehetőséget nyitott meg előtte, ami annak köszönhető, „hogy tisztességesen versenyezhettem egy olyan korszakban, ahol hiányzott a »felvilágosult ideológia«. Sajnos a mai fiatal nők nem kapják meg ugyanazt az esélyt.” Szerinte a szóban forgó szépségverseny kétségbeesetten próbál felvilágosult és befogadó lenni, hogy ezzel szólítsa meg a fiatalabb generációkat.

Az elmúlt időszakban nemcsak a szépségversenyek világában bukkan fel egyre több transznemű ember, hanem a kifutókon és a divatmagazinok lapjain is. Az utat a transzenmű modellek számára Isis King taposta ki, aki a kétezres évek végén első transznemű nőként jelentkezett az America's Next Top Model című valóságshow 11. évadába.

Azóta a világhírű modellek listájára több transz férfi és nő is felkerült.

Például az itthoni tizenévesek körében is igen népszerű Eufória sorozat főszereplője, Hunter Schafer, aki még középiskolás korában esett át a nemváltó műtéten, és többek között a MiuMiu és a Dior is alkalmazta. Vagy a magát már nyolcévesen transzneműnek azonosító Valentina Sampaio, akit 2019-ben választották meg a Victoria’s Secret angyalának, és ő volt az első transznemű nő is, aki a 2020-as év újoncaként bekerült a Sports Illustrated magazin 1964 óta folyamatosan megjelenő éves fürdőruha számába (Sports Illustrated Swimsuit Issue). És ha már Sports Illustrated, az ikonikus lap készítő 2021-ben még eggyel emelték a tétet azzal, hogy a transznemű Leyna Bloomot szerepeltették a címlapon.

Leyna Bloom modell és színészno a 76. Tony-díj-átadón, New Yorkban, 2023 júniusában. (Fotó: Angela Weiss/AFP)

Nyitókép: Rikkie Valerie Kollé, a 2023-as Miss Hollandia cím nyertese. (Fotó: Evert Elzinga/ANP/AFP)