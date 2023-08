Egyetlen napon kell csúcsformában lennem – Szilágyi Áron a Mandinernek

Határozottan déjà vu élményem van, hiszen a riói aranyérmed után is a Vasas vívóterme melletti étteremben ültünk, és akkor is egy olimpiai felkészülés közepén jártunk. Kívülről nézve talán csak annyi változott, hogy több aranyérem díszíti a vitrinedet, kicsit hosszabb a hajad, és talán még többször szakítanak félbe minket fiatal autogramgyűjtők. A türelmed viszont nem csappan, sőt. Megérint még, hogy ennyire felnéznek rád a fiatalok?

Természetesen, a hiúságomnak is jólesik, és ezt a Vasas vívótermében napi szinten megélem. Nem lehet megszokni, még mindig nagy élmény. Ugyanakkor azt is érzem, hogy ez felelősség, a felnövekvő generációnak illene valamifajta példát mutatni, és törekszem ezt a felelősséget tudatosan magamévá tenni. Természetesen viselkedek, ha felfigyelnek rám, rájuk hagyom, hogy megszólítanak, vagy összesúgnak a hátam mögött.

Egyre koncentráltabb vagyok, nagyobb a munkabírásom és a motivációm”

Az ötödik olimpiai felkészülésed kellős közepén bizonyára minden sejted pontosan tudja már, mit kell tennie nagyjából egy évvel az ötkarikás játékok előtt. Az automatizmusok visznek előre, vagy minden olimpia felé vezető út más?

Nehezen tudnám logikus pontokba szedni mindazt, ami ilyenkor történik velem vagy körülöttem ebben az időszakban. De megfigyeltem, mintha más üzemmódba kapcsolna ilyenkor a testem. A gondolataimat már a versenyek határozzák meg, a bioritmusom mindinkább adaptálódik ahhoz, hogy egyetlen napon kell majd csúcsformában lennem. Egyre koncentráltabb vagyok, nagyobb a munkabírásom és a motivációm. Persze ezzel a sportolók nagy része így van, de közben fontos minimalizálni a szorongást, a teljesítménykényszert, azt hiszem, ebben egész jó vagyok. Többnyire tudok a versenyzés pozitív oldalára koncentrálni, a felesleges energiáimat mobilizálni és lehetőségként megélni ezt. Abban viszont könnyebb a helyzetem sok más sportolóhoz képest, hogy mivel már nyertem olimpiát, mindazt az élményt sikerül beépítenem a felkészülésembe.