Kapitány István bejelentette: Magyarország is csatlakozott az európai energiatárolásról szóló megállapodáshoz

Magyarország részesévé vált annak a háromoldalú megállapodásnak, amely 22 uniós tagállam, több európai uniós intézmény és iparági szereplők részvételével jött létre az energiatárolás európai kiépítésének felgyorsítására – írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szombaton a Facebook-oldalán.

Az energiatárolás kulcskérdés a jövő energiaellátásában. Segít abban, hogy a megújuló energiát hatékonyabban tudjuk beilleszteni a rendszerbe, rugalmasabbá és biztonságosabbá teszi a hálózatot, és a magyar emberek által fizetett energiaárak csökkentését is támogatja. 22 tagállam összesen 45 GW tárolói kapacitás létrehozását vállalta 2026 és 2028 között: ebből Magyarország 700 MW új tárolói kapacitás létrehozásával veszi ki a részét. Ez erősíti az ellátásbiztonságot, az energiaszuverenitást, és jól kiegészíti a korábban bejelentett hálózatfejlesztéseket, valamint a szélenergia-kapacitások bővítését.