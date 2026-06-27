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kapitány istván magyarország uniós

Kapitány István bejelentette: Magyarország is csatlakozott az európai energiatárolásról szóló megállapodáshoz

2026. június 27. 20:44

Az energiatárolás kulcskérdés a jövő energiaellátásában.

2026. június 27. 20:44
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Magyarország részesévé vált annak a háromoldalú megállapodásnak, amely 22 uniós tagállam, több európai uniós intézmény és iparági szereplők részvételével jött létre az energiatárolás európai kiépítésének felgyorsítására – írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szombaton a Facebook-oldalán.

Az energiatárolás kulcskérdés a jövő energiaellátásában. Segít abban, hogy a megújuló energiát hatékonyabban tudjuk beilleszteni a rendszerbe, rugalmasabbá és biztonságosabbá teszi a hálózatot, és a magyar emberek által fizetett energiaárak csökkentését is támogatja. 22 tagállam összesen 45 GW tárolói kapacitás létrehozását vállalta 2026 és 2028 között: ebből Magyarország 700 MW új tárolói kapacitás létrehozásával veszi ki a részét. Ez erősíti az ellátásbiztonságot, az energiaszuverenitást, és jól kiegészíti a korábban bejelentett hálózatfejlesztéseket, valamint a szélenergia-kapacitások bővítését.

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Ez újabb uniós szintű együttműködés, amely a magyar emberek, a magyar vállalkozások és a magyar ipar sikerét szolgálja - írta a miniszter.

 

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

 

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