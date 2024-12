Betette a mikróba Magyar Péter a baloldal gazdasági csodafegyverét, és jól felmelegítette

Ebben a körben kell értelmeznünk Magyar Péter javaslatát is, miszerint csökkenteni kellene az élelmiszerek áfáját. A felvetés még a HVG szerint is hibás gondolat, mivel több problémát is felvet. Először is: a csökkentés hatása nem lenne olyan jelentős, mint ahogy azt Magyar Péter elképzeli. A HVG szerint a 2010-es évek közepén már volt példa arra, hogy egyes alapvető élelmiszerek áfáját 5 százalékra csökkentették, de az árak meglepetésre nem estek jelentősen.

Azaz: az állam bevételei csökkentek, miközben a fogyasztók nem is tapasztaltak érdemi árcsökkenést.

Továbbá, mint a HVG is elismeri, a kereskedők árazása nehezen befolyásolható, és nincs garancia arra, hogy az adócsökkentésből származó megtakarítást valóban a fogyasztók javára fordítják.

Idézett cikkünkben már arra is rámutattunk, hogy az elmúlt években sokkhatások sorozata rázta meg a magyar gazdaságot, ami a kutatók szerint lehetőséget teremtett a vállalatok részéről egy koordinált (és költségek alakulását tekintve sok esetben nem indokolt) áremelésre, így nőttek a profitok a gazdaságban az inflációs sokkhatás nyomán.

A piaci egyensúlytalanságok idején a vállalatok piaci ereje növekedhet, márpedig végül épp az erőviszonyok döntik el, hogy a fogyasztónál vagy a cégeknél landol egy-egy kedvezmény

(mert az egy dolog, hogy kinek a kezébe adjuk, és egy másik, hogy kinek a zsebébe kerül – „adóincidencia”, azaz ki fizet ténylegesen, a gyakorlatban egy adót).