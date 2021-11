Megkéseltek egy magyar lányt az angliai Bradfordban

Vasárnap holtan találták bradfordi lakásában a 24 éves Benkő Borbálát – írta meg a a BBC. A rendőrség szerint a fiatal magyar lány 2016-ban, ifjúsági munkásként érkezett az angliai városba hazánkból, és egy iskolában dolgozott, a közésség aktív és megbecsült tagja volt. A gyilkosság elkövetésével egy 21 éves férfit gyanúsítanak, akit őrizetben tartanak.

It is with profound shock and sadness that we let you know that Bori (Borbala) Benko, aged 24, has tragically died.



Bori has been a vital and energetic member of the Cathedral community for over three years.



