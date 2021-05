Tovább erőlteti Karácsony az uniós gigahitelt

A főpolgármester ragaszkodna hozzá, hogy a több ezer milliárdos hitelrészt is azonnal vegye fel Magyarország. Csakhogy a kölcsön hét százalékkal dobná meg az eladósodást, a tagállamok döntő többsége sem él a lehetőséggel, ráadásul arra nem is lehetne belőle költeni, amire szeretné.

Karácsony Gergely főpolgármester vasárnap bemutatta a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) alternatív tervét az uniós gigahitel felhasználásáról. A Párbeszéd és a MÖSZ társelnöke a Facebookon közvetített prezentációján úgy fogalmazott, „Magyarország történelmi esélyt baltáz el”, ha rosszul használja fel azt a 6000 milliárd forintos gigahitelet, amelyet az unió bocsát az ország rendelkezésére.

A főpolgármester nem ért egyet a kormánnyal abban, hogy Magyarországnak csak a 2500 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatást kell felvennie az EU-tól,

szerintük ugyanis a 3500 milliárd forintos hitelkeretet is le kell hívni, hiszen az szerinte sokkal jobb feltételekkel vehető igénybe, mint a kabinet kínai vagy orosz hitelei.

A főpolgármester könnyedén el tudná költeni a gigahitelt

A főpolgármester kifejtette, hogy a források 45 százalékát, 2705 milliárdot fordítanák „társadalmi szolidarítás” megerősítésére. Ezt követően az éghajlatváltozással szembeni fellépésre fordítanák a második legnagyobb összeget, 2070 milliárd forintot, emellett a digitalizáció megerősítésére 725 milliárd forintot, a gazdaság talpra állítására pedig 500 milliárd forintot szánnak. Karácsony Gergely példaként említette, hogy a lakhatási körülmények fejlesztésére több mint 1000 milliárd forintot, a gyermekszegénység felszámolására 695 milliárd forintot, az álláskeresési járadék kiterjesztésére pedig 135 milliárd forintot költenének.

A főpolgármester jelezte, tervüket társadalmi párbeszédre bocsátják, és szívesen tárgyalnak róla a kormánnyal is.

A baloldal tehát ragaszkodna ahhoz, hogy a több ezer milliárdos hitelrészt is azonnal vegye fel Magyarország. Csakhogy erre később is lesz lehetőség: a kölcsön egyes számítások szerint hét százalékkal dobná meg az eladósodást, a tagállamok döntő többsége sem él a lehetőséggel, ráadásul arra nem is lehetne belőle költeni, amire szeretnék.

Kattintson ide a részletekért: Összefoglaló cikkünk a helyreállítási alap körüli vitákról és ellenzéki állításokról

Nyitókép: Facebook