Ellenzéki hazugságok, tévedések és csúsztatások a helyreállítási alapról

2021. április 29. 9:46

A baloldal ragaszkodna hozzá, hogy a több ezer milliárdos hitelrészt is azonnal vegye fel Magyarország. Csakhogy erre később is lesz lehetőség, a kölcsön hét százalékkal dobná meg az eladósodást, a tagállamok döntő többsége sem él a lehetőséggel, ráadásul arra nem is lehetne belőle költeni, amire szeretnék. Pontról pontra tesszük helyre a vádakat.