A Luther főszereplője nem elég fekete a BBC diverzitásfelelőse szerint

Az általa játszott főszereplőnek nincsenek fekete barátai, és nem eszik karibi ételeket, ami miatt „nem érződik hitelesnek” a BBC diverzitásért felelős vezetője szerint.

Miranda Wayland, a BBC diverzitásért felelős vezetője kritizálta a Luther című sorozatot, amiért nem eléggé hiteles – írja az Independent. A krimiben a névadó főszereplőt, John Luthert, Idris Elba játssza, aki a szerepléséért már több díjat is bezsebelhetett, köztük a Golden Globe-ot is.

Nem eléggé hiteles

Wayland azonban úgy tűnik, hogy ennek ellenére elégedetlen a sorozattal. Véleménye szerint az ugyanis csupán felületesen sokszínű, nem eléggé hiteles. Mint mondta: „Amikor először kijött [a sorozat] mindenki imádta, hogy Idris Elba is játszani fog benne – egy erős, fekete főszereplő”. Gyorsan hozzátette viszont, hogy hamar jött az öröm után a fekete leves:

Nincsenek fekete barátai, nem eszik semmilyen karibi ételt. Ez így nem elég hiteles”.

A diverzitásért felelős vezető azonban nem akarta elbagatellizálni az ügyet. Véleménye szerint az, hogy több fekete szereplőt castingolnak, csak egy része a probléma megoldásának. Szerinte a cél az, hogy „körülöttük minden – a környezet, a kultúra, a berendezés – tükrözze [a sokszínűséget]”.

Eredetileg „nem feketének írták”

Neil Cross, a sorozat megalkotója azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy a Luther főszereplőjét nem kifejezetten „fekete nyomozónak” írta. Mint mondta: „Nincsen sem tudásom, sem tapasztalatom, sem jogom, hogy megpróbáljam megragadni, milyen is lehet egy fekete férfinek napjaink Nagy-Britanniájában”. Cross emellett hozzátette azt is, hogy „hatalmas arroganciára” vallott volna, ha megpróbált volna egy fekete karaktert írni.

A BBC egyik szóvivője is nyilatkozott az esettel kapcsolatban. Mint mondta, a BBC továbbra is elkötelezett a sokszínűség iránt, amelyre példaként felhozta az I may destroy you, illetve a Small axe című sorozatokat.

A brit televíziós csatorna egyébként 2020 nyarán – a Black Lives Matter tüntetések csúcsán – 100 millió fontot ígért elkölteni arra, hogy a csatornát „sokszínűbbé és inkluzívabbá” tegye.

Címlapképen: Idris Elba, mint John Luther

Kép forrása: AFP / BBC