Orbán Viktor: Újraindulhatnak az üzletek és a szolgáltatások

2,5 millió honfitársunk már megkapta legalább az első oltást, hazánk lesz az az európai ország, ahol leggyorsabban jut vakcina mindenkinek – mondta a kormányfő kedden.

„A vírus háborút indított ellenünk, és az egyetlen, győzelemmel kecsegtető fegyver a vakcina” – mondta a kormányfő közösségi oldalán közzétett videóban. Mivel a beoltottak számát egy hónap alatt két és félszeresére növelte Magyarország, ezért

Holnaptól nyithatnak az üzletek, és újraindulhatnak a szolgáltatások”

– jelentette be a kormányfő.

Hozzátette: járványügyi intézkedések továbbra is lesznek, ezeket továbbra is be kell tartani. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy az oltási tervet folytatja a kormány.

Az orvosok és az ápolók munkáját köszönöm, a magyar embereket pedig arra kérem, regisztráljanak, és vegyék fel az oltást”

– üzente a miniszterelnök.

Orbán Viktor korábban is beszélt már arról, hogy 2,5 millió beoltott után módosulnak a szabályok, a magyar kormány Facebook-oldalán közzétett tájékoztatás szerint szerdától:

A kijárási tilalom az este 10 óra és reggel 5 óra között lesz érvényes

Az üzletek reggel 5 óra és este fél 10 között lehetnek nyitva

Az üzletekben 10 négyzetméterenként átlagosan egy vásárló tartózkodhat

Kinyithatnak a szolgáltatók

A vendéglátó üzletek továbbra sem nyithatnak ki normál üzemben

A szállodák továbbra sem fogadhatnak vendégeket.

Nyitókép: Facebook