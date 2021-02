Már több mint negyven márka „A család az család” kampány mellett

Több tévécsatorna (RTL, HBO, Comedy Central) mellett a Cinema City vagy a NetPincér is kiáll a kampány üzenete mellett. A Kreatív is csatlakozik a kezdeményezéshez.

Még novemberben indult „A család az család” kampány, amelyben szivárványszülők és szakértők válaszoltak netes kommentekre – írta meg a kreatív.hu. Hozzátették: a kampány célja az érzékenyítésen, a „tévhitek” eloszlatásán túl az, hogy szélesebb körhöz is eljussanak az egyedülálló vagy azonos nemű, nem a magyar Alkotmány szövegének „megfelelő” szülők problémái, írják.

„Eddig is elképesztő, hogy ez a kampány mennyi embert ért el, de szeretnénk folytatni, mert a témáról még beszélnünk kell, még sok emberhez kell eljutnunk. Ez nem csak pár hónapig aktuális ügy” – meséli az akció egyik kitalálója, egyben „arca”, Pál Márton, aki párjával szintén örökbefogadó szülő.

A kreatív.hu szerint a kampány folytatódik, ezúttal már márkák támogatásával, első körben több mint 40 brand csatlakozásával. Február 18-án ezért árasztják el a kampányhoz kapcsolódó tartalmak az akcióhoz csatlakozó márkák felületeit. De Pál Márton hangsúlyozza, hogy ebben az aktivitásban nincsenek szigorú irányelvek, mindenkitől csak annyit várnak el, hogyha csatlakozik az ügyhöz, azt a hozzá passzoló módon tegye meg.

„Eleinte a saját kapcsolatrendszerünket felhasználva kerestünk meg cégeket, de nagyon pozitív válaszok érkeztek olyan helyekről is, akikre teljesen ismeretlenül írtunk rá. Csatlakoztak nagy márkák, de a kis- és középvállalkozások köréből is nagyon sok pozitív visszajelzés jött. Ez óriási dolog, hiszen Magyarországon ez a téma azonnal politikai színezetet kap, holott ennek az ügynek normál esetben semmilyen politikai tartalma nincsen. Van, aki a logóját cseréli le, van, aki külön fotózással készül, szóval abszolút a márkákra bízzuk a részvétel formáját. Fontos az is, hogy ez nem egy exkluzív klub, csakúgy, mint a családok esetében, ide is várunk mindenkit - bárki csatlakozhat a kezdeményezéshez, akinek fontos a téma” – mondta el Pál Márton.

