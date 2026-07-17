Tényleg rosszul kormányzott volna Orbán Viktor? Felelősség, önkritika és felkészülés az ellenállásra

Magyarázkodhatnék is, kiragadott mondatok, ilyen a sajtó – de minek. Azonban azért mégis tisztáznék pár dolgot a reakciók nyomán! A minap egy vitaműsorban finoman szólva is negatívan nyilatkoztam az előző négy év kormányzásáról, mondván, ezért Orbán Viktor a felelős. Bizony, ő az, olyannyira, hogy ezt ő maga mondta a Fidesz választási vereség utáni első kongresszusán, ahol egy évre újra is választották pártelnöknek. Meg másutt is mondta, például Brüsszelben, amikor egyebek mellett

arról értekezett, hogy a „hibáim hozzájárultak a vereséghez”.

Ergo: ha jó lett volna, netalántán hibátlan a kormányzás, akkor nem ez lett volna a kimenetel.