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patrióta sulyok tamás orbán viktor

Tényleg rosszul kormányzott volna Orbán Viktor? Felelősség, önkritika és felkészülés az ellenállásra

2026. július 17. 05:59

Igenis a kemény mondatok és az őszinte elemzések, szembenézések ideje jött el, annak érdekében, hogy a tanulságok levonása után ismét tere legyen a patrióta politikai sikereknek Magyarországon!

2026. július 17. 05:59
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Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel

Magyarázkodhatnék is, kiragadott mondatok, ilyen a sajtó – de minek. Azonban azért mégis tisztáznék pár dolgot a reakciók nyomán! A minap egy vitaműsorban finoman szólva is negatívan nyilatkoztam az előző négy év kormányzásáról, mondván, ezért Orbán Viktor a felelős. Bizony, ő az, olyannyira, hogy ezt ő maga mondta a Fidesz választási vereség utáni első kongresszusán, ahol egy évre újra is választották pártelnöknek. Meg másutt is mondta, például Brüsszelben, amikor egyebek mellett

arról értekezett, hogy a „hibáim hozzájárultak a vereséghez”.

Ergo: ha jó lett volna, netalántán hibátlan a kormányzás, akkor nem ez lett volna a kimenetel.

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Hiába a külső körülmények, ha az elmúlt négy év rekordmagas inflációval, pangó gazdasággal, beszakadó beruházásokkal és gyengélkedő forinttal, iparral meg versenyképességgel is járt, s ott volt a kapkodó kampány is. Nyilván számos vívmánya is volt mindezek dacára az előző ciklusnak, de az eredmény ismeretes. Márpedig nincs mese: a kormányzásról végül a szavazók mondanak ítéletet.

A választók pedig döntöttek április 12-én, és ebből

a Fidesz-KNDP, illetve a hazai patrióta tábor számára kell, hogy következzenek tanulságok.

Ezeket nem nekem kell elsősorban levonnom, de nem tudok egyetérteni azokkal, akik szerint minden rendben volt, csak Brüsszel, a háttérhatalom és a nemzetközi rásegítés (ami kétségtelenül volt, mi az hogy, nagyon is) meg valamiféle csalás miatt valahogy így alakult ez a történet. És hogy épp ezért minden menjen csak ugyanúgy tovább a jobboldalon, a kellemetlenkedők és kritikusok pedig árulók. Ez tévút.

Ezt a tévutat a legjobb szándékkal nem javaslom, épp az általam favorizált politikai közösség jövője szempontjából. Szerintem igenis a kemény mondatok és az őszinte elemzések, szembenézések ideje jött el, annak érdekében, hogy a tanulságok levonása után ismét tere legyen a patrióta politikai sikereknek Magyarországon. Dolgunk van e tekintetben nekünk, újságíróknak is!

A teljes képhez tegyük azt is hozzá:

a 2010 óta regnáló orbáni kormányzás a rendszerváltozás óta nem látott sikereket és eredményeket hozott Magyarország számára. 

Az előző kormányfő korszakos politikus, a legnagyobb formátum az elmúlt évtizedekben, amit senki nem vehet el tőle. Ez tény.

S ezeket nem szabad hagyni eltagadni, így aki „elmúlt tizenhat évezik”, azzal vitába kell szállni – én is megtettem, megteszem különböző fórumokon, a választás előtt, és azóta is. Hosszú évek óta vállalom az efféle csörtéket. Csakhogy egy nyolcvan százalékos részvétel mellett elszenvedett ekkora zakó nem maradhat szó nélkül. Ezt nem középen, hanem a jobboldalon állva mondom. És tartom is.

Azért is fontos az őszinteség, mert a következő időszak bizony kemény lesz. Nagy a teher Fidesz-KDNP parlamenti frakcióján, ők aligha érnek rá lamentálni, már ha nem mondanak le vagy adják vissza a mandátumukat.

Soha nem látott hatalomkoncentráció, a jogállamot tényleg porba tipró kormányzás alakul egy önelégült, túlmozgásos és erőszakos miniszterelnökkel az élen.

Sulyok Tamás vállalhatatlan eltávolítása, Orbán Viktor eltiltása a lehetséges folytatástól, a mandátumok példátlan maximalizálása, vészjósló szuperhatóság létrehozása, ugyancsak bármilyen kontroll nélkül, uszító hangnem – és még sorolhatnánk. És hol van az érdemi kormányzás, a „működő és emberséges Magyarország”? Arra még várhatunk ezek szerint…

Ezzel a tempóval szemben kötelesség a kritika és a fellépés, akkor is, ha a felhatalmazás valóban lehengerlő a mostani kabinet mögött. Tehát az ellenzéknek igenis össze kell szednie magát mihamarább, de a gyászmunka megítélésem szerint ettől még nem megspórolható. Anélkül nem fog menni. Sőt!

nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

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Összesen 198 komment

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krokodilgenya
2026. július 17. 10:53
Nyakig benne voltatok baszod! A patás kontójára éltél te is!
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csakugyanugymintmindig
2026. július 17. 10:53
Szép és üdvös, ha az ember javulni tökéletesedni akar, rendet akar magában és a környezetében, de ennek nem itt a helye és ideje. Egy vesztes mérkőzés után az öltözőben mindenki kiadja magából, amit ki kell, és ez így helyes, de az öltözőben a helye, mert a lényege nem egymás támadása, és ezt ott akkor mindenki tudja, és 1 óra múlva teljes a csapategység. Az utcán ez nagyon másként szólna. És ez igaz azokra is újságírók és politikusok, akik nehezen viselik, ha épp nem nyilvánosan beszélnek. Emlékeztetnék, hogy a bibliai út is ez: előbb négyszemközt, majd kis közösségben, aztán nyilvánosan.
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Élő Éva
2026. július 17. 10:52
Minapi hír volt, hogy Francia országban megszavazták az euthanáziát. A lakosság 84 %-a egyetért a törvénnyel, így a patrióták jelentős része is. A küretről már nem is beszélve. És valljuk be nálunk sem jobb a helyzet. Az összes életvédő tabut mostanra sikeresen felszámolták. Mindezt emberi szabadság jognak, progresszív liberalizmusnak hirdetve. És innen érthető, hogy egy magasrendű civilizációban, pl. az antik Rómában a plebsz miért tombolt ujjongó örömmel, amikor az arénában a vadak asszonyokat gyerekeket téptek szét. Nem fogták fel hogy. ott a porondon egy civilizációt nyírnak ki, és két évszázad múlva írmagjuk sem marad. Ave caesar morituri te salutant. De mi magyarok vagyunk, és képesek a /az Isten, haza, család/ szerelmet átvinni a túlsó partra.
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Dokoli
2026. július 17. 10:51
A markod tartod vagy a kacsódat?
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