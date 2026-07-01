Magyar Péter nem bírta ki, megint odaszólt a 444-nek

Vészjósló üzenetet küldött a Fidesz Kármán András döntése után
A Fidesz megszorításokat nem, csak a gazdaság fejlődését segítő költségvetést hajlandó támogatni.
Egy cikk nagyon nem tetszett a kormányfőnek.
A Tisza-kormány furcsa kinevezéseit vette górcső alá a 444 egy cikkében. Ebben arról írtak, hogy az új kormánypárt a Fideszhez erősen kötődő vezetőket bízott meg az elmúlt időszakban. Az egyik legújabb vihart a NAV új elnökének, Tamásné Czinege Csillának a kinevezése okozta. Horváth András, a „zöld dossziés” NAV-os posztolt róla felháborodottan a Facebookra.
A cikk Magyar Péter kormányfő tetszését sem nyerte el, mivel a megjelenését követően sietett is egyet kommentelni. Rövid megjegyzésében felrótta a 444-nek, hogy a kavicsdobálásuk nem vezet semmilyen eredményre.
A kinevezések és az ominózus cikk természetesen a Redditen is téma lett. A hozzászólók ott többek között azt írták, „nem csak az a gond, hogy ezeket az embereket kinevezik, hanem innentől felmerül, hogy Ruff Bálint, és amit ő csinál, mire is garancia pontosan. Ruff felel azért, hogy akik ki lettek rúgva az ajtón, ne másszanak vissza az ablakon. Innentől kezdve ez kettős mérce a tisztességes emberekkel szemben, nekik patyolat tisztának kell lenni, de azért pár NER-es káder maradhat. Csak kérdés, hogy mekkora hitelessége marad ennek az egésznek.”
Egy másik ezt írta:
Na, igen. Ez egy jogos kritika, és valóban nem erről volt szó. K...ra nem erről volt szó, és ha ezek az emberek maradnak, akkor ilyen erővel bárki maradhat.
Valaki pedig ezt fűzte hozzá: „Köszönjük a magyarázatot! Engem abszolút meggyőzött, teljesen jól felvázolta a NER-es patkány kinevezését a NAV élére, és jól levezette, miért volt indokolt ez. Be is fogom a lepcses pofámat, mert a »naccságosúr dógozik«, bocsánatot kérek.”
Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI