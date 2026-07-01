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horváth andrás Magyar Péter 444

Magyar Péter nem bírta ki, megint odaszólt a 444-nek

2026. július 01. 17:01

Egy cikk nagyon nem tetszett a kormányfőnek.

2026. július 01. 17:01
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A Tisza-kormány furcsa kinevezéseit vette górcső alá a 444 egy cikkében. Ebben arról írtak, hogy az új kormánypárt a Fideszhez erősen kötődő vezetőket bízott meg az elmúlt időszakban. Az egyik legújabb vihart a NAV új elnökének, Tamásné Czinege Csillának a kinevezése okozta. Horváth András, a „zöld dossziés” NAV-os posztolt róla felháborodottan a Facebookra. 

A cikk Magyar Péter kormányfő tetszését sem nyerte el, mivel a megjelenését követően sietett is egyet kommentelni. Rövid megjegyzésében felrótta a 444-nek, hogy a kavicsdobálásuk nem vezet semmilyen eredményre. 

Forrás: 444

A kinevezések és az ominózus cikk természetesen a Redditen is téma lett. A hozzászólók ott többek között azt írták, „nem csak az a gond, hogy ezeket az embereket kinevezik, hanem innentől felmerül, hogy Ruff Bálint, és amit ő csinál, mire is garancia pontosan. Ruff felel azért, hogy akik ki lettek rúgva az ajtón, ne másszanak vissza az ablakon. Innentől kezdve ez kettős mérce a tisztességes emberekkel szemben, nekik patyolat tisztának kell lenni, de azért pár NER-es káder maradhat. Csak kérdés, hogy mekkora hitelessége marad ennek az egésznek.”

Egy másik ezt írta: 

Na, igen. Ez egy jogos kritika, és valóban nem erről volt szó. K...ra nem erről volt szó, és ha ezek az emberek maradnak, akkor ilyen erővel bárki maradhat.

Valaki pedig ezt fűzte hozzá: „Köszönjük a magyarázatot! Engem abszolút meggyőzött, teljesen jól felvázolta a NER-es patkány kinevezését a NAV élére, és jól levezette, miért volt indokolt ez. Be is fogom a lepcses pofámat, mert a »naccságosúr dógozik«, bocsánatot kérek.”

Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI
 

 

Összesen 63 komment

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Sorrend:
zsanett-kúnrum
2026. július 01. 20:58
Aztán a zöld dosszies után a fekete ruhás nővérke?
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0
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angie1
•••
2026. július 01. 20:54 Szerkesztve
Amit nem szerettek a szavazók a NER-ben, azt most átmentették a tiszába. Alakul ez!
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2
0
minarik
2026. július 01. 20:53
gullwing 2026. július 01. 19:20 Káderhiány. Pedig a valódi produkcióhoz, hosszabb távon szakembör kell. Még a színházban is. A kólásdobozok között lehet ugyan keresgélni, de sokáig fog tartani.
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resistance-2
2026. július 01. 20:42
Egy tanult ember sárdobálást mondott volna, de végül is a kavicsdobálás is jó. Lehetne még kiflidobálás, vagy hógolyózás is. Így beszél egy diplomás ember? A diplomamunkája állítólag nagyon szakszerű szövegezéssel íródott. Büszke is rá nagyon.
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