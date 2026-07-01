Magyar Péter nem bírta ki, megint odaszólt a 444-nek

A Tisza-kormány furcsa kinevezéseit vette górcső alá a 444 egy cikkében. Ebben arról írtak, hogy az új kormánypárt a Fideszhez erősen kötődő vezetőket bízott meg az elmúlt időszakban. Az egyik legújabb vihart a NAV új elnökének, Tamásné Czinege Csillának a kinevezése okozta. Horváth András, a „zöld dossziés” NAV-os posztolt róla felháborodottan a Facebookra.

A cikk Magyar Péter kormányfő tetszését sem nyerte el, mivel a megjelenését követően sietett is egyet kommentelni. Rövid megjegyzésében felrótta a 444-nek, hogy a kavicsdobálásuk nem vezet semmilyen eredményre.