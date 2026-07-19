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downdetector fiók felhasználó

Ha Ön sem éri el a Facebook-oldalát, ne csodálkozzon: lehasalt

2026. július 19. 10:32

Felhasználók tömegei jelentették a problémát.

2026. július 19. 10:32
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„A fiók pillanatnyilag nem érhető el. A fiók rendszerhiba miatt pillanatnyilag nem érhető el. Reméljük, ez rövidesen megoldódik. Kérjük, próbáld újra néhány perc múlva” – a nem túl bíztató üzenet majdnem egy órája világít a monitorunkon, valahogy így:

Forrás: képernyőkivágás

A Facebook legújabb problémája láthatóan sokakat érint, a Downdetector nevű, meghibásodásokat figyelő oldalon magyar idő szerint negyed tíz körül kezdődtek a tömeges bejelentések, 

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háromnegyed tízre már 1054-en jelezték, hogy gondjuk van a szolgáltatással, negyed óra múlva újabb 984 felhasználó csatlakozott hozzájuk.

A jelek szerint a meghibásodás a mobilapplikációt nem érinti, csak az asztali gépeken tapasztaltak hasonlót.

A 24.hu információi szerint egyeseknél a Messenger és az Instagram is akadozik.

Időközben új hibaüzenet is megjelent:

 

Nyitókép: Olivier Douliery / AFP

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Összesen 49 komment

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kisskiss-6
2026. július 19. 12:57
🍓 H​​​e​​l​​y​i​ ​​​c​​​s​​​a​​j​ok ​​​szexre ​m​​á​​​r​​​a​:​​​ 👉 𝗡​​𝗨​​​𝟒​.​​​𝗧​𝗢​​​𝗣
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0
0
bbszaiff-2
2026. július 19. 12:54
Mi az a Facebook ? Valami cipőmárka. ?
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2
0
tikkadt-szocske
2026. július 19. 12:38
Felőlem fel is robbanhatna, a Világ csak nyerne vele.
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2
1
corluc
2026. július 19. 12:33
Jobs, Gates, Cukorhegyi: 3 kandelláber elég is lenne, post humus is
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