Ha Ön sem éri el a Facebook-oldalát, ne csodálkozzon: lehasalt

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Felhasználók tömegei jelentették a problémát.
„A fiók pillanatnyilag nem érhető el. A fiók rendszerhiba miatt pillanatnyilag nem érhető el. Reméljük, ez rövidesen megoldódik. Kérjük, próbáld újra néhány perc múlva” – a nem túl bíztató üzenet majdnem egy órája világít a monitorunkon, valahogy így:
A Facebook legújabb problémája láthatóan sokakat érint, a Downdetector nevű, meghibásodásokat figyelő oldalon magyar idő szerint negyed tíz körül kezdődtek a tömeges bejelentések,
háromnegyed tízre már 1054-en jelezték, hogy gondjuk van a szolgáltatással, negyed óra múlva újabb 984 felhasználó csatlakozott hozzájuk.
A jelek szerint a meghibásodás a mobilapplikációt nem érinti, csak az asztali gépeken tapasztaltak hasonlót.
A 24.hu információi szerint egyeseknél a Messenger és az Instagram is akadozik.
Időközben új hibaüzenet is megjelent:
Nyitókép: Olivier Douliery / AFP