Ha Ön sem éri el a Facebook-oldalát, ne csodálkozzon: lehasalt

„A fiók pillanatnyilag nem érhető el. A fiók rendszerhiba miatt pillanatnyilag nem érhető el. Reméljük, ez rövidesen megoldódik. Kérjük, próbáld újra néhány perc múlva” – a nem túl bíztató üzenet majdnem egy órája világít a monitorunkon, valahogy így:

Forrás: képernyőkivágás

A Facebook legújabb problémája láthatóan sokakat érint, a Downdetector nevű, meghibásodásokat figyelő oldalon magyar idő szerint negyed tíz körül kezdődtek a tömeges bejelentések,