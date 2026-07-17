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kátai istván tusványos Magyar Péter

Erdélyben apad

2026. július 17. 07:46

Mennyivel egyszerűbb lenne, ha a szervezők beismernék: a Tisza iránti érdeklődés hiánya miatt fújták le az idei ellen-Tusványost.

2026. július 17. 07:46
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Pilhál György
Pilhál György
Magyar Nemzet

Elmarad a Tisza Párt „ellen-Tusványosa”, a homoródi Közösségi párbeszéd tábor. A rendezők azzal magyarázzák a döntést, hogy egyre nehezebb akadályokkal kellett szembenézniük az előkészületek során. Kátai István főszervező közleményében azt írta: a rendezvény biztonságos megszervezésének feltételei már nem állnak fenn. Bár a homoródfürdői helyszíntől azt remélték, hogy nyugodt, méltó környezetet biztosít a rendezvénynek, a különféle konfliktusok miatt végül úgy döntöttek, nem rendezik meg az idei tábort. Kátai a támogatások elmaradása mellett „egymást erősítő politikai feszültségeket” és „a szervezést ért nyomást” emlegetett.

Gondolom, az sem tett jót a tervezett eseménynek, hogy a tavalyi első tábor megnyitóján az ötletgazda Kátai István harsányan szapulta a hagyományos tusnádfürdői rendezvényt. (Úgy érezte szerencsétlen, hogy erre van igény. Tévedett.) Ráadásul a rendezők mind a Hír TV stábját, mind a Magyar Nemzet tudósítóját mindenféle indoklás nélkül, nemes, „tiszás” egyszerűséggel kitiltották a helyszínről. Természetesen így is kiszivárgott, hogy a megnyitó mindössze alig húsz főt vonzott, és a sztárvendég Magyar Péter előadásán is alig lézengtek. Egy kommentelő úgy emlékszik, „még az sem derült ki, hogy a párbeszédről hadováló Kátai kivel akar csevegni. Csak az volt egyértelmű, hogy vele senki…” Egy másik azt írja: „Ez a Kátai akart az erdélyi Magyar Péter lenni, pechjére arrafelé nincs elég hülye a pajzsra emeléséhez.”

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Mennyivel egyszerűbb lenne, ha a szervezők beismernék: a Tisza iránti érdeklődés hiánya miatt fújták le az idei ellen-Tusványost.

nyitókép: Tisza Párt Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 13 komment

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Ekrü123
2026. július 17. 10:52
"A rendezők azzal magyarázzák a döntést, hogy egyre nehezebb akadályokkal kellett szembenézniük az előkészületek során. "- Mondjuk az tényleg elég nehéz akadály, hogy a kutya sem kíváncsi rájuk....XDDDDDD
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1
0
Rodolfo
2026. július 17. 09:40
A kép szerint Bütyök itt is beöltözött, mint egy bohóc? Szánalmas ez a figura.
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3
0
[email protected]
2026. július 17. 09:08
Erdélybe' APAD A TISZA HASA,,,, FASZA!
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6
0
bagoly-29
2026. július 17. 09:04
"Véletlenül" ez is színész, de inkább ripacs!
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4
0
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