Elmarad a Tisza Párt „ellen-Tusványosa”, a homoródi Közösségi párbeszéd tábor. A rendezők azzal magyarázzák a döntést, hogy egyre nehezebb akadályokkal kellett szembenézniük az előkészületek során. Kátai István főszervező közleményében azt írta: a rendezvény biztonságos megszervezésének feltételei már nem állnak fenn. Bár a homoródfürdői helyszíntől azt remélték, hogy nyugodt, méltó környezetet biztosít a rendezvénynek, a különféle konfliktusok miatt végül úgy döntöttek, nem rendezik meg az idei tábort. Kátai a támogatások elmaradása mellett „egymást erősítő politikai feszültségeket” és „a szervezést ért nyomást” emlegetett.

Gondolom, az sem tett jót a tervezett eseménynek, hogy a tavalyi első tábor megnyitóján az ötletgazda Kátai István harsányan szapulta a hagyományos tusnádfürdői rendezvényt. (Úgy érezte szerencsétlen, hogy erre van igény. Tévedett.) Ráadásul a rendezők mind a Hír TV stábját, mind a Magyar Nemzet tudósítóját mindenféle indoklás nélkül, nemes, „tiszás” egyszerűséggel kitiltották a helyszínről. Természetesen így is kiszivárgott, hogy a megnyitó mindössze alig húsz főt vonzott, és a sztárvendég Magyar Péter előadásán is alig lézengtek. Egy kommentelő úgy emlékszik, „még az sem derült ki, hogy a párbeszédről hadováló Kátai kivel akar csevegni. Csak az volt egyértelmű, hogy vele senki…” Egy másik azt írja: „Ez a Kátai akart az erdélyi Magyar Péter lenni, pechjére arrafelé nincs elég hülye a pajzsra emeléséhez.”