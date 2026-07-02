„A Tisza 2030-ra szeretné kipipálni az eurocsatlakozás feltételeként megszabott maastrichti kritériumokat. Mennyire reális ez? Magyarország GDP-arányos államadóssága ma 76 százalék körül van. A fenti kritériumrendszer vonatkozó határértéke 60 százalék. Azaz 16 százalékpontot kellene a magyar hitelmutatóból lefaragni négy év alatt. Ennek alapvetően két útja van. Az egyik a költségvetési hiány jelentős leszorítása (tavaly ez 4,7 százalék volt), a másik pedig a gazdasági növekedés felpörgetése.

A magyar miniszterelnök azt mondta, hogy nem lesznek megszorítások. Ez azt jelenti, hogy a gazdasági növekedést kellene felpörgetni. A grafikon azt mutatja, hogy milyen GDP-növekedés (X tengely) és költségvetési többlet (Y tengely) kombinációkkal érhető el a 60 százalékos GDP-arányos államadósság 2030-ra. Ha a kormány nem szeretne megszorításokat, azaz ha marad a tavalyi 4,7 százalékos hiány, akkor a GDP-növekedésnek ÓRIÁSINAK kellene lenni. A következő négy évben átlagosan 16,5 százalékosnak.