„Nézem Takács Péter fideszes képviselő felszólalását, és szinte végig szópárbajt kell vívnia az állandóan közbe kiabáló kormányfővel, de ezt folyamatosan el lehetne mondani az összes ellenzéki felszólalásnál is.

Forsthoffer Ágnes, a Ház elnökasszonya nem mer rászólni pártelnökére, és annak agresszivitását látva ezt meg is lehet érteni, hisz nem sokáig maradhatna posztján komolyabb rendre utasítás esetén.

Ám így nem mehet négy évig, és ezért valamit tenni kellene. Így javaslom azt az ideiglenes beiktatást a Ház házszabályába, hogy a miniszterelnök ülésteremben jelenléte idejére a levezető elnök szerepe automatikusan a legnagyobb vagy legkisebb (mindegy) ellenzéki hátterű alelnökre száll át. Az pedig ezután a retorzió veszélye nélkül élhet a házelnöki fegyelmezési jogokkal, és legsúlyosabbként az őrséggel akár fizikai kényszerrel ki is vezettetheti az ülésteremből a folyamatosan közbe kiabáló kormányfőt. (Megjegyzem, Európa csodálna bennünket a demokrácia e magas foka miatt.) Számításaim szerint erre már egy tucatszor szükség lett volna, és végre el kellene már ezt kezdeni.”