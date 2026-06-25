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takács péter forsthoffer ágnes Magyar Péter

Nem mehet így négy évig

2026. június 25. 09:24

Forsthoffer Ágnes, a Ház elnökasszonya nem mer rászólni pártelnökére, és annak agresszivitását látva ezt meg is lehet érteni.

2026. június 25. 09:24
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Pokol Béla
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„Nézem Takács Péter fideszes képviselő felszólalását, és szinte végig szópárbajt kell vívnia az állandóan közbe kiabáló kormányfővel, de ezt folyamatosan el lehetne mondani az összes ellenzéki felszólalásnál is. 

Forsthoffer Ágnes, a Ház elnökasszonya nem mer rászólni pártelnökére, és annak agresszivitását látva ezt meg is lehet érteni, hisz nem sokáig maradhatna posztján komolyabb rendre utasítás esetén. 

Ám így nem mehet négy évig, és ezért valamit tenni kellene. Így javaslom azt az ideiglenes beiktatást a Ház házszabályába, hogy a miniszterelnök ülésteremben jelenléte idejére a levezető elnök szerepe automatikusan a legnagyobb vagy legkisebb (mindegy) ellenzéki hátterű alelnökre száll át. Az pedig ezután a retorzió veszélye nélkül élhet a házelnöki fegyelmezési jogokkal, és legsúlyosabbként az őrséggel akár fizikai kényszerrel ki is vezettetheti az ülésteremből a folyamatosan közbe kiabáló kormányfőt. (Megjegyzem, Európa csodálna bennünket a demokrácia e magas foka miatt.) Számításaim szerint erre már egy tucatszor szükség lett volna, és végre el kellene már ezt kezdeni.”

Nyitókép: képernyőfotó

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 49 komment

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Sorrend:
satman1
2026. június 25. 10:37
Talán meghökkentően hangzik, de minden jel arra mutat, hogy az EU asszisztálásával és akaratával egyezően fel kell számolni az európai patriótáknak mintául szolgáló országot a Trianon maradékának végleges lerombolásával, amit a Tisza, minden jel szerint helyrehozhatatlanul véghez is visz..nem lehet véletlen, hogy ilyen személyiségzavaros akarnokot választottak, mert csak ez a karakter megy neki a falnak is kontroll nélkül...és ott ül mögötte 141 tettestárs, hülyének tettetik magukat, a vezetés többsége "import", Európában példa nélküli személyreszabott "büntető" törvényekkel szinte kivégzik a szakértelmet...Magyarország öngyilkosságra készül!...
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3
0
westend
2026. június 25. 10:36
antoniosalazar 2026. június 25. 10:12 "Csak hát a védhetetlent védeni..." - épp ez a te reszortod huttinger, pojácanyaloncként védeni a szektád hazudozásait. Persze csak a kínos erőlködés jön belőled, mint mindig..
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2
0
mnmn
2026. június 25. 10:33
A magyar politikai életben több mint 60 évet kell visszamenni, hogy egy ilyen idegbeteg seggfejet találjunk, legutóbb Marosán buci Gyuri volt hasonló alkat.
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1
0
antoniosalazar
2026. június 25. 10:28
sandorantoniosalazar 2026. június 25. 10:20 Anyádra azt mondják f-szopó kurva bizonyisd be,hogy nem. 10 éve halott te büdös ótvaros retek cigány.
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0
4
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