„Márki-Zay Péter most jött rá, hogy több hónapnyi propagandamunkával a saját hóhérját segítette hatalomra.

Ugyanerre mostanra rájöttek a 100 IQ feletti momentumosok, lassan kezdi sejteni Puzsér és holdudvara, és végül az önkéntes tiszás propagandamédia (444, telex, hvg, 24, népszava, klubrádió, stb.) is vágóhídra kerül.