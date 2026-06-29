Márki-Zay Péter beleállt Magyar Péterbe: „Az ellenfelek mesterséges kiiktatása a versenyből tisztességtelen”
Hódmezővásárhely polgármestere az Indexnek adott interjúban arról is beszélt, hogy semmi értelme a polgármesterek ciklusát korlátozni.
Ugyanerre mostanra rájöttek a 100 IQ feletti momentumosok.
„Márki-Zay Péter most jött rá, hogy több hónapnyi propagandamunkával a saját hóhérját segítette hatalomra.
Ugyanerre mostanra rájöttek a 100 IQ feletti momentumosok, lassan kezdi sejteni Puzsér és holdudvara, és végül az önkéntes tiszás propagandamédia (444, telex, hvg, 24, népszava, klubrádió, stb.) is vágóhídra kerül.
Aesopus-i állatmeséket idézően tanulságos hónapok következnek.”
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Hódmezővásárhely polgármestere az Indexnek adott interjúban arról is beszélt, hogy semmi értelme a polgármesterek ciklusát korlátozni.
Nyitókép: FERENC ISZA / AFP