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márki - zay péter Magyar Péter vélemény

Márki-Zay Péter most jött rá, hogy több hónapnyi propagandamunkával a saját hóhérját segítette hatalomra

2026. június 29. 11:18

Ugyanerre mostanra rájöttek a 100 IQ feletti momentumosok.

2026. június 29. 11:18
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Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

„Márki-Zay Péter most jött rá, hogy több hónapnyi propagandamunkával a saját hóhérját segítette hatalomra.

Ugyanerre mostanra rájöttek a 100 IQ feletti momentumosok, lassan kezdi sejteni Puzsér és holdudvara, és végül az önkéntes tiszás propagandamédia (444, telex, hvg, 24, népszava, klubrádió, stb.) is vágóhídra kerül. 

Aesopus-i állatmeséket idézően tanulságos hónapok következnek.”

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Nyitókép: FERENC ISZA / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 26 komment

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Sorrend:
zsanett-kúnrum
2026. június 29. 13:49
márkyzaj ez első kiábrábult tiszás?
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1
0
Haifisch
2026. június 29. 13:32
Nekem továbbra is inkább orwelli, de egyezzünk ki egy döntetlenben...és páholyból figyelem, ahogy a rá szavazók most vinnyognak. Csak sajnos mi is vinnyogni fogunk velük együtt, ha hagyjuk, hogy ezek sokáig garázdálkodjanak.
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3
0
remi01
2026. június 29. 12:59
Én kocsmába nem járok, kisvárosi piacokra viszont igen, és akarom-nemakarom, hallom, hogy mi az aktuális téma. És igen, a habzószájú tiszafostos agyhalottak kezdenek kiábrándulni, most, az első hónap végén, amikor még igazából semmi de semmi nem ütött be azokból az "intézkedésekből" amik várhatóak. Nem adok neki egy évet és ugyanazok, akik addig habzószájjal o1g-ztek forduljanak 180 fokot. De meglehet már őszre. Ne felejtsük el pl. azt, hogy ukránanita korábbi bejelentése alapján csütörtöktől megszűnik a határzár, bárki beléphet az országba akinek egynél több füle van. Nem, illegális bevándorlók nem lesznek, "menedékkérők", na azok lesznek. Év végére vagy százezren.
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5
0
Batman007
2026. június 29. 12:58
Azért kezd tisztulni : vannak a tényleges nyertesek és vannak akik csak azt hiszik, hogy nyertesek pl MZP, Karácsony, Csintalan ...
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5
0
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