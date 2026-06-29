Márki-Zay Péter beleállt Magyar Péterbe: „Az ellenfelek mesterséges kiiktatása a versenyből tisztességtelen”

A politikus elmondta: nem indokolt, hogy a polgármestereknek a ciklusát korlátozzák, hiszen egy polgármester nem képes diktatúrát létrehozni. „Nincs indok arra, hogy elvegyék az emberek természetes jogát, hogy elinduljanak egy választáson, és a választók jogát, hogy azt válasszák, akit szeretnének. Miért korlátoznánk?” – tette fel a kérdést.

A polgármester szerint nem szabadna olyan döntéseket hoznia a Tiszának, amely kizárólag a politikai ellenfelei érinti. „A képviselőkre vonatkozó háromciklusos korlát például egyetlen tiszás képviselőt sem érint. Mire pedig érintené őket, lehet, hogy addigra megszüntetik ezt a szabályt.