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Márki-Zay Péter Magyar Péter hódmezővásárhely

Márki-Zay Péter beleállt Magyar Péterbe: „Az ellenfelek mesterséges kiiktatása a versenyből tisztességtelen”

2026. június 29. 06:52

Hódmezővásárhely polgármestere az Indexnek adott interjúban arról is beszélt, hogy semmi értelme a polgármesterek ciklusát korlátozni.

2026. június 29. 06:52
Márki-Zay Péter

Az Index megkereste Márki-Zay Pétert a Tiszával kapcsolatban megfogalmazott kritikával kapcsolatban. Az interjúban elutasította azokat a vádakat, miszerint a fizetéscsökkenés miatt aggódna. 

„Nem a fizetés a kardinális kérdés, hanem az, hogy az egyik hatalmi ág hogyan próbálja korlátozni, majd idővel leuralni a másikat. Ez volt a problémám, és ez most is fenntartom”

 – mondta az Indexnek. 

A politikus elmondta: nem indokolt, hogy a polgármestereknek a ciklusát korlátozzák, hiszen egy polgármester nem képes diktatúrát létrehozni. „Nincs indok arra, hogy elvegyék az emberek természetes jogát, hogy elinduljanak egy választáson, és a választók jogát, hogy azt válasszák, akit szeretnének. Miért korlátoznánk?” – tette fel a kérdést. 

A polgármester szerint nem szabadna olyan döntéseket hoznia a Tiszának, amely kizárólag a politikai ellenfelei érinti. „A képviselőkre vonatkozó háromciklusos korlát például egyetlen tiszás képviselőt sem érint. Mire pedig érintené őket, lehet, hogy addigra megszüntetik ezt a szabályt. 

Remélem, ilyen szabály egyáltalán nem lesz, mert demokráciakorlátozó. Az ellenfelek mesterséges kiiktatása a versenyből tisztességtelen gyakorlat.

Ilyet nem szabad csinálni, és méltatlan is lenne Magyar Péterhez” – jelentette ki Márki-Zay Péter. 

Az Indexnek megismételte azt az aggodalmát is, hogy jelenleg sokkal inkább egypártrendszer van, mint a Fidesz alatt, mert szerinte a Tiszának egyáltalán nincs ellenzéke. „Nemcsak kétharmada van, hanem ellenzéke sincs. Épp ezért volna nagyon fontos az önmérséklet” – jelentette ki. 

A polgármester szerint be kellene vezetni a többfordulós választási rendszert, mert állítása szerint csak akkor lesz Magyarországon „valódi demokrácia”. 

Márki-Zay Péter elégedetlenségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a Tisza még nem kezdte meg az „elszámoltatást.” „

„Amíg a legfőbb bűnözők szabadlábon vannak, nincs elszámoltatás. Amíg Lázár János nincs börtönben, addig nincs rendszerváltás sem”

 – jelentette ki. 

A polgármester arról is beszélt, hogy az önkormányzatok terén mit vár a Tiszától, amelyek közt felsorolta az oktatási intézmények visszakerülését a településekhez. 

Nyitókép: Facebook/Márki-Zay Péter oldala

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Összesen 11 komment

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bbszaiff-2
2026. június 29. 07:20
És mi lesz a nylon messiás szobrával. Megígérte "volt" polgármester úr !
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melybuvar
2026. június 29. 07:19
Nekem az jön le, hogy jó-jó, mindenki másét korlátozza Urseoló Péter, de az övét nem kell piszkálni, ugorják át, a fene úgy egye meg , ő jó lesz nem dumál és nem is fog...
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Héja
2026. június 29. 07:19
M. Péter maga a méltatlanság.
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5m007h 0p3ra70r
2026. június 29. 07:18
Erre szavaztatok. Viseld büszkén!
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