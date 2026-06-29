Márki-Zay Péter beleállt Magyar Péterbe: „Az ellenfelek mesterséges kiiktatása a versenyből tisztességtelen”

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Hódmezővásárhely polgármestere az Indexnek adott interjúban arról is beszélt, hogy semmi értelme a polgármesterek ciklusát korlátozni.
Az Index megkereste Márki-Zay Pétert a Tiszával kapcsolatban megfogalmazott kritikával kapcsolatban. Az interjúban elutasította azokat a vádakat, miszerint a fizetéscsökkenés miatt aggódna.
„Nem a fizetés a kardinális kérdés, hanem az, hogy az egyik hatalmi ág hogyan próbálja korlátozni, majd idővel leuralni a másikat. Ez volt a problémám, és ez most is fenntartom”
– mondta az Indexnek.
A politikus elmondta: nem indokolt, hogy a polgármestereknek a ciklusát korlátozzák, hiszen egy polgármester nem képes diktatúrát létrehozni. „Nincs indok arra, hogy elvegyék az emberek természetes jogát, hogy elinduljanak egy választáson, és a választók jogát, hogy azt válasszák, akit szeretnének. Miért korlátoznánk?” – tette fel a kérdést.
A polgármester szerint nem szabadna olyan döntéseket hoznia a Tiszának, amely kizárólag a politikai ellenfelei érinti. „A képviselőkre vonatkozó háromciklusos korlát például egyetlen tiszás képviselőt sem érint. Mire pedig érintené őket, lehet, hogy addigra megszüntetik ezt a szabályt.
Remélem, ilyen szabály egyáltalán nem lesz, mert demokráciakorlátozó. Az ellenfelek mesterséges kiiktatása a versenyből tisztességtelen gyakorlat.
Ilyet nem szabad csinálni, és méltatlan is lenne Magyar Péterhez” – jelentette ki Márki-Zay Péter.
Az Indexnek megismételte azt az aggodalmát is, hogy jelenleg sokkal inkább egypártrendszer van, mint a Fidesz alatt, mert szerinte a Tiszának egyáltalán nincs ellenzéke. „Nemcsak kétharmada van, hanem ellenzéke sincs. Épp ezért volna nagyon fontos az önmérséklet” – jelentette ki.
A polgármester szerint be kellene vezetni a többfordulós választási rendszert, mert állítása szerint csak akkor lesz Magyarországon „valódi demokrácia”.
Márki-Zay Péter elégedetlenségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a Tisza még nem kezdte meg az „elszámoltatást.” „
„Amíg a legfőbb bűnözők szabadlábon vannak, nincs elszámoltatás. Amíg Lázár János nincs börtönben, addig nincs rendszerváltás sem”
– jelentette ki.
A polgármester arról is beszélt, hogy az önkormányzatok terén mit vár a Tiszától, amelyek közt felsorolta az oktatási intézmények visszakerülését a településekhez.
Nyitókép: Facebook/Márki-Zay Péter oldala
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