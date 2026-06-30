Közzétették Sulyok Tamás indítványának szövegét

Közzétette a Sándor-palota a saját honlapján azt az államfői kezdeményezést, amelyet Sulyok Tamás köztársasági elnök még június 11-én küldött el az Alkotmánybírósághoz, hogy Alaptörvény értelmezést kérjen az alaptörvény-módosításra vonatkozó rendelkezések miatt.

Mint a honlapon írják: az Alkotmánybíróság 2026. június 19-én kiadott közleményében foglalt tájékoztatás szerint hét alkotmánybíró az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással önmagával szemben kizárási okot jelentett be, amely a törvényi rendelkezések értelmében azt jelenti, hogy