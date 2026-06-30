Közzétették Sulyok Tamás indítványának szövegét

„Nem lettünk tiszások!” – alkotmánybírók a Köztérnek
Összeférhetetlenség, határozatképtelenség, alkotmánymag és a köztársasági elnök mandátumának kérdése – ezek körül forog az a vita, amely a Köztér szerint az Alkotmánybíróság falain belül zajlik.
A beadvány miatt hét alkotmánybíró az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással önmagával szemben kizárási okot jelentett be.
Közzétette a Sándor-palota a saját honlapján azt az államfői kezdeményezést, amelyet Sulyok Tamás köztársasági elnök még június 11-én küldött el az Alkotmánybírósághoz, hogy Alaptörvény értelmezést kérjen az alaptörvény-módosításra vonatkozó rendelkezések miatt.
Mint a honlapon írják: az Alkotmánybíróság 2026. június 19-én kiadott közleményében foglalt tájékoztatás szerint hét alkotmánybíró az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással önmagával szemben kizárási okot jelentett be, amely a törvényi rendelkezések értelmében azt jelenti, hogy
az Alkotmánybíróság nem határozatképes, ezért nem tud döntést hozni az ügyben.
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Összeférhetetlenség, határozatképtelenség, alkotmánymag és a köztársasági elnök mandátumának kérdése – ezek körül forog az a vita, amely a Köztér szerint az Alkotmánybíróság falain belül zajlik.
Mindezekre, valamint az államfői kezdeményezés kiemelt jelentőségére és az azzal kapcsolatban tapasztalt fokozott közérdeklődésre tekintettel a Sándor-palota a mai napon az indítvány szövegét közzéteszi – tették hozzá.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd