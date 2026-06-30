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indítvány sulyok tamás alkotmánybíróság

Közzétették Sulyok Tamás indítványának szövegét

2026. június 30. 14:27

A beadvány miatt hét alkotmánybíró az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással önmagával szemben kizárási okot jelentett be.

2026. június 30. 14:27
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Közzétette a Sándor-palota a saját honlapján azt az államfői kezdeményezést, amelyet Sulyok Tamás köztársasági elnök még június 11-én küldött el az Alkotmánybírósághoz, hogy Alaptörvény értelmezést kérjen az alaptörvény-módosításra vonatkozó rendelkezések miatt. 

Mint a honlapon írják: az Alkotmánybíróság 2026. június 19-én kiadott közleményében foglalt tájékoztatás szerint hét alkotmánybíró az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással önmagával szemben kizárási okot jelentett be, amely a törvényi rendelkezések értelmében azt jelenti, hogy 

az Alkotmánybíróság nem határozatképes, ezért nem tud döntést hozni az ügyben.

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Mindezekre, valamint az államfői kezdeményezés kiemelt jelentőségére és az azzal kapcsolatban tapasztalt fokozott közérdeklődésre tekintettel a Sándor-palota a mai napon az indítvány szövegét közzéteszi – tették hozzá. 

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Összesen 65 komment

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Sorrend:
fernandvix
2026. június 30. 17:03
Wakan24fernandvix 2026. június 30. 16:34 Tehát Sulyok egy ELFOGADOTT alaptörvényi módosítás miatt fordulhat csak az Alkotmánybírósághoz. És csak ezt a részt viszgálhatja az Alkotmánybíróság. ""az Alaptörvényben foglalt eljárási követelményeket nem tartották meg,""" Tehát CSAK elfogadott Alaptörvény módosítás esetén fordulhat a KE az Alkotmánybírósághoz és az Alkotmánybírósag csak az eljárási körülményt vizsgálhatja. A 7 alkotmánybíró Sulyok renoméját próbálták védeni de Sulyok nem hagyta magát. Hülyét csinált magából. Mint KE és mint volt alkotmánybíró.
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lynx
2026. június 30. 17:00
Fel kell oszlatni az egész bagázst. Ez így komolytalan. Megélhetési alkotmánybírók. Menjenek kapálni.
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1
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fernandvix
2026. június 30. 16:58
Wakan24fernandvix 2026. június 30. 16:34 Na akkor mutatom. Ezt írja Sulyok az alkotmánybíróknak. """4. Arra az esetre, ha az 1-3. kérdésekre adott válaszok értelmében az Alkotmánybíróság álláspontja az lenne, hogy lehetséges az, hogy valamely Alaptörvény-módosításnak nevezett jogi aktus rendelkezése – az Országgyűlés formai minősítése ellenére – valójában nem tekinthető Alaptörvény-módosításnak, akkor az Alaptörvény S) cikk (3) bekezdése és 24. cikk (5) bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy az ilyen rendelkezésnek a formailag Alaptörvény-módosításként történő elfogadása az Alaptörvény módosításának megalkotására vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási követelmények megsértésének minősül?""" És mi van az Alaptörvényben? ""Ha a köztársasági elnök úgy ítéli meg, hogy az Alaptörvénynek vagy az Alaptörvény módosításának a megalkotására vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási követelményeket nem tartották meg, ennek vizsgálatát kéri az Alkotmánybíróságtól."" folyt.köv.
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figyelő4322
2026. június 30. 16:56
teketlenek- fernandvix 2026. június 30. 10:13 "A cigánytörvényetekkel kitöröljük a seggünket!:DDDD" Egyelőre nincsenek cigánytörvények az országban, úgyhogy eltévedtél, töketlen kolléga. Reméled, hogy a Pol prófétád kibocsát egyet? Ez olyan lenne a cigányoknak, mint a sharia a muszliknak? Ennyire túlbecsülöd magadat, töketlen...? Bocs, nálatok TEKETLEN. Persze nem gondolom, hogy a Mandi a megfelelő lap a családod promóciójára/ reklámozására...
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