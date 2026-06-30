Kedden tetőzik a hőség, de jégesővel és viharos széllel is számolni kell

A HungaroMet előrejelzése szerint kedden tetőzik a hőség Magyarországon. Az ország döntő részén 29–30 fok felett alakul a napi középhőmérséklet, így a hét egyik legforróbb napjára kell készülni.

A déli óráktól elsősorban a Dunától keletre fordulhatnak elő zivatarok, de kisebb területen az ország más részein sem zárható ki a kialakulásuk. A viharokat 60–85 kilométer per órás széllökések, intenzív csapadék és 1–2 centiméteres jég kísérheti. Az Alföldön egy-egy heves zivatar is kialakulhat, amelyhez 90 kilométer per óránál erősebb szél, felhőszakadás és 2 centiméternél nagyobb jég társulhat.