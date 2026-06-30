Kedden tetőzik a hőség, de jégesővel és viharos széllel is számolni kell

Megjelent egy fontos lista a miniszterek új feladatairól
Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterhez tartozik többek között a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány.
Ez lehet a hét legforróbb napja.
A HungaroMet előrejelzése szerint kedden tetőzik a hőség Magyarországon. Az ország döntő részén 29–30 fok felett alakul a napi középhőmérséklet, így a hét egyik legforróbb napjára kell készülni.
A déli óráktól elsősorban a Dunától keletre fordulhatnak elő zivatarok, de kisebb területen az ország más részein sem zárható ki a kialakulásuk. A viharokat 60–85 kilométer per órás széllökések, intenzív csapadék és 1–2 centiméteres jég kísérheti. Az Alföldön egy-egy heves zivatar is kialakulhat, amelyhez 90 kilométer per óránál erősebb szél, felhőszakadás és 2 centiméternél nagyobb jég társulhat.
Továbbra is tart a hőhullám, amely komoly megterhelést jelent mindannyiunk szervezetének.
Ezekben a napokban különösen fontos, hogy felelősen döntsünk, vigyázzunk magunkra, és figyeljünk egymásra – figyelmeztetett az egészségügyi miniszter kedden a Facebook-oldalán.
Hegedűs Zsolt a bejegyzésében azt írta: a lakosság tudatos odafigyelése most különösen fontos. Minél több megelőzhető rosszullétet tudunk elkerülni, annál kisebb terhelés nehezedik az egészségügyi ellátórendszerre és azokra a szakemberekre, akik ezekben a napokban is a betegekért dolgoznak – tette hozzá.
A miniszter arra kért mindenkit, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, kerülje a tűző napot, viseljen világos, szellős ruhát, használjon fényvédőt, és amikor csak lehet, tartózkodjon árnyékos vagy hűvösebb helyen.
Rámutatott arra is, hogy különös figyelmet kell fordítani az idősekre, a kisgyermekekre, a várandósokra, a krónikus betegekre, valamint mindazokra, akik nehezen viselik a nagy meleget.
Kérem, figyeljünk hozzátartozóinkra, ismerőseinkre és szomszédainkra is. Kérdezzük meg, jól vannak-e, van-e elegendő folyadékuk, szükségük van-e segítségre”
– fogalmazott.
Hegedűs Zsolt hangsúlyozta: aki rosszullétet, szédülést, gyengeséget, fejfájást, légszomjat, zavartságot vagy ájulásközeli állapotot tapasztal magán vagy másokon, ne halogassa a segítségkérést: húzódjon árnyékba, fogyasszon folyadékot, és szükség esetén kérjen segítséget.
Kitért arra is, hogy július 1. Semmelweis-nap lesz, amely munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára. Az ügyeleti ellátás azonban ezen a napon is biztosított – rögzítette.
A miniszter közölte: nem életveszélyes, de halaszthatatlan egészségügyi panasz esetén, amikor a probléma nem várhat a következő háziorvosi rendelésig, az alapellátási ügyelet a 1830-as telefonszámon érhető el. Életveszély, súlyos rosszullét vagy sürgős beavatkozást igénylő állapot esetén továbbra is a 112-t kell hívni.
Hegedűs Zsolt megjegyezte: köszönet illeti a kórházi dolgozókat, az egészségügyi szakembereket és minden szolgálatban lévő kollégát, akik a hőhullám idején, valamint Semmelweis-napon is helytállnak a betegek ellátásáért.
„Vigyázzunk magunkra és egymásra!” – zárta bejegyzését a miniszter.
(MTI/Mandiner)
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