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hegedűs zsolt hungaromet időjárás

Kedden tetőzik a hőség, de jégesővel és viharos széllel is számolni kell

2026. június 30. 08:54

Ez lehet a hét legforróbb napja.

2026. június 30. 08:54
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A HungaroMet előrejelzése szerint kedden tetőzik a hőség Magyarországon. Az ország döntő részén 29–30 fok felett alakul a napi középhőmérséklet, így a hét egyik legforróbb napjára kell készülni.

A déli óráktól elsősorban a Dunától keletre fordulhatnak elő zivatarok, de kisebb területen az ország más részein sem zárható ki a kialakulásuk. A viharokat 60–85 kilométer per órás széllökések, intenzív csapadék és 1–2 centiméteres jég kísérheti. Az Alföldön egy-egy heves zivatar is kialakulhat, amelyhez 90 kilométer per óránál erősebb szél, felhőszakadás és 2 centiméternél nagyobb jég társulhat.

Továbbra is tart a hőhullám, amely komoly megterhelést jelent mindannyiunk szervezetének.

Ezekben a napokban különösen fontos, hogy felelősen döntsünk, vigyázzunk magunkra, és figyeljünk egymásra – figyelmeztetett az egészségügyi miniszter kedden a Facebook-oldalán.

Hegedűs Zsolt a bejegyzésében azt írta: a lakosság tudatos odafigyelése most különösen fontos. Minél több megelőzhető rosszullétet tudunk elkerülni, annál kisebb terhelés nehezedik az egészségügyi ellátórendszerre és azokra a szakemberekre, akik ezekben a napokban is a betegekért dolgoznak – tette hozzá.

A miniszter arra kért mindenkit, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, kerülje a tűző napot, viseljen világos, szellős ruhát, használjon fényvédőt, és amikor csak lehet, tartózkodjon árnyékos vagy hűvösebb helyen.

Rámutatott arra is, hogy különös figyelmet kell fordítani az idősekre, a kisgyermekekre, a várandósokra, a krónikus betegekre, valamint mindazokra, akik nehezen viselik a nagy meleget.

Kérem, figyeljünk hozzátartozóinkra, ismerőseinkre és szomszédainkra is. Kérdezzük meg, jól vannak-e, van-e elegendő folyadékuk, szükségük van-e segítségre”

– fogalmazott.

Hegedűs Zsolt hangsúlyozta: aki rosszullétet, szédülést, gyengeséget, fejfájást, légszomjat, zavartságot vagy ájulásközeli állapotot tapasztal magán vagy másokon, ne halogassa a segítségkérést: húzódjon árnyékba, fogyasszon folyadékot, és szükség esetén kérjen segítséget.

Kitért arra is, hogy július 1. Semmelweis-nap lesz, amely munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára. Az ügyeleti ellátás azonban ezen a napon is biztosított – rögzítette.

A miniszter közölte: nem életveszélyes, de halaszthatatlan egészségügyi panasz esetén, amikor a probléma nem várhat a következő háziorvosi rendelésig, az alapellátási ügyelet a 1830-as telefonszámon érhető el. Életveszély, súlyos rosszullét vagy sürgős beavatkozást igénylő állapot esetén továbbra is a 112-t kell hívni.

Hegedűs Zsolt megjegyezte: köszönet illeti a kórházi dolgozókat, az egészségügyi szakembereket és minden szolgálatban lévő kollégát, akik a hőhullám idején, valamint Semmelweis-napon is helytállnak a betegek ellátásáért.

„Vigyázzunk magunkra és egymásra!” – zárta bejegyzését a miniszter.

(MTI/Mandiner) 

A nyitókép illusztráció (Pexels) 

 

Összesen 10 komment

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Sorrend:
Szuperszig
2026. június 30. 11:50
Nem baj, majd a kokobono megoldja! Többé nem szivárog víz feleslegesen a talajba. :-)))))))))))))))))))))) Ezeket hol tenyésztik??
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rottyos-ducse
2026. június 30. 10:24
Egesz jol birom. Tegnap, igaz este 6kor 1 ora seta a friss 37-38 fokos erdoben, paratlan elmeny Csomo embert lattam pecazni, futni, bicajozni Viszont a napra menni halal, nem tudom akik a szabad eg alatt dolgoznak napkozben, hogy birjak
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2
2
Horst_Tappert
2026. június 30. 10:11
Tehát ne használjunk vizet. Ne használjunk klímát. Ne használjunk áramot. Ne menjünk a sürgősségire. Erre szavaztak az emberek? Tényleg? MP1G!
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6
0
tapir32
2026. június 30. 10:07
Felelősségre kell vonni Magyar Pétert! Tudta, hogy hőség következik és nem készült fel, nem csinált semmit. Felelőtlen kormányzás!
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5
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