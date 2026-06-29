Győzött a Fidesz a vasárnapi időköziken

Három településen is időközi önkormányzati választást tartottak, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Szelevényen a Fidesz–KDNP jelöltje, Kerekesné Dr. Holló Helga szerezte meg a polgármesteri széket, miközben Arnóton és Görcsönydobokán független jelöltek diadalmaskodtak.

Kerekesné D Hollór. Helga (Fidesz–KDNP) 43,38 százalékkal nyert, mögötte a független Kurtán Imre 30,34 százalékkal (142 szavazat), Tóth László 22,44 százalék kal (105 szavazat), Magó Szabolcs Zoltán pedig 3,85 százalékkal (18 szavazat) zárt – írja az Index. A 824 fős névjegyzékből a választópolgárok 57,40 százaléka, vagyis 473-an járultak az urnákhoz. Az érvényes szavazatok aránya 98,94 százalék volt (468 szavazat).