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kdnp fidesz – kdnp választás

Győzött a Fidesz a vasárnapi időköziken

2026. június 29. 08:15

Több településen is választásokat tartottak, hol polgármestert, hol képviselőt választottak a lakosok.

2026. június 29. 08:15
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Három településen is időközi önkormányzati választást tartottak, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Szelevényen a Fidesz–KDNP jelöltje, Kerekesné Dr. Holló Helga szerezte meg a polgármesteri széket, miközben Arnóton és Görcsönydobokán független jelöltek diadalmaskodtak. 

Kerekesné D Hollór. Helga (Fidesz–KDNP) 43,38 százalékkal nyert, mögötte a független Kurtán Imre 30,34 százalékkal (142 szavazat), Tóth László 22,44 százalék kal (105 szavazat), Magó Szabolcs Zoltán pedig 3,85 százalékkal (18 szavazat) zárt – írja az Index. A 824 fős névjegyzékből a választópolgárok 57,40 százaléka, vagyis 473-an járultak az urnákhoz. Az érvényes szavazatok aránya 98,94 százalék volt (468 szavazat).

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Arnóton négy független jelölt indult a tisztségért, közülük Gulyás Ágnes győzött 46,55 százalékkal (438 szavazat).

  • Nahaj Péter 37,09 százalékot (349 szavazat),
  • Iványi Györgyi 14,24 százalékot (134 szavazat),
  • Pereverziáné Mészáros Ágnes pedig 2,13 százalékot (20 szavazat) kapott.

Az 1875 fős névjegyzékből 50,77 százalék, azaz 952-en szavaztak, az érvényes voksok aránya 99,37 százalék volt (941 szavazat).

A Baranya vármegyei Görcsönydobokán öt független jelölt mérette meg magát. A legszorosabb verseny itt alakult ki: Liszátz Péter 36,65 százalékkal (70 szavazat) megelőzte Keller Adélt, aki 33,51 százalékot (64 szavazat) szerzett. A 308 fős névjegyzékből 63,31 százalék, vagyis 195-en adták le voksukat, az érvényes szavazatok aránya 97,95 százalék volt (191 szavazat).

Nyitókép: MTI/Kiss Gábor 

Összesen 26 komment

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nyafika
2026. június 29. 11:06
Nyugi, őszre lemennek a szabadságolások, hűvösebb lesz a Balcsi, Adria...viszont a számlákat akkor is kell fizetni, csak nem májusi árfolyamon...
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nyafika
2026. június 29. 11:05
TiSzar nem létezik. 28 pénzéhes faszkalap, meg egy agyhalott hímringyó.
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nyafika
2026. június 29. 11:02
Időközin a TiSzar soha nem mert indulni. Ott bizony vállalni kell az arcot, nem a fészbukon üzengetni, lájkolni...
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tapir32
2026. június 29. 10:48
Petya egy Fejbólintó János. Megpróbálja itthon eladni a brüsszeli érdekek föltétlen kiszolgálását magyar érdeknek. Magyar Péter állandóan korrupcióval küzd, miközben pontosan tudja, hogy Magyarország az EU kevéssé korrupt államai közé tartozik, és az alapítványokból nem tűnik el a pénz. Az egész korrupcióra épített politikai stratégiája egy hazugság és terelés. A nép emberének, jó gazdának látszódjon, aki az emberek pénzét, érdekét képviseli, miközben eladja az országot, feladja a szuverenitást és a saját haveri körének átjátssza az állami vagyont. Ki hisz el, hogy Magyar Péter és társai rövidnadrágos kiscserkészek fehér liliommal a kezükben? Nem, nem azok. A hatalomra és a pénzre hajtanak. Magyar Péter és a Tisza el akarja lopni az EU pénzeket! Korrupt Tisza. Lopós Magyar Péter.
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