Forrnak az indulatok: az Iráni Iszlám Köztársaság „megszüntetésével” fenyegetőzött Donald Trump

– fogalmazott bejegyzésében. Donald Trump egyúttal komoly figyelmeztetést is megfogalmazott Irán felé.
„Eljöhet az a pont, amikor már nem tudunk észszerűek maradni, és kénytelenek leszünk katonailag befejezni a munkát, amelyet oly sikeresen elkezdtünk. Ha ez bekövetkezik, az Iráni Iszlám Köztársaság megszűnik létezni!” – írta, majd bejegyzést szokásához híven „President DJT” aláírással hitelesítette.
Amerikai tisztségviselők ezzel egy időben arról számoltak be, hogy a szombaton végrehajtott légicsapás erőteljesebb volt, mint a hasonló célú pénteki amerikai művelet. Közölték, hogy a célpontok között olyan légvédelmi állások is voltak, amelyeket az április 7-én hivatalosan életbe lépett tűzszünet idején az iráni hadvezetés újratelepített.