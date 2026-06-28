Forrnak az indulatok: az Iráni Iszlám Köztársaság „megszüntetésével” fenyegetőzött Donald Trump

Újabb légicsapást intézett iráni célpontok ellen az amerikai hadsereg szombaton, válaszul egy, a Hormuzi-szoros térségében közlekedő kereskedelmi hajót ért támadásra – írta az Index. A portál tudatta, Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán jelentette be a műveletet, mint írta:

Az Egyesült Államok repülőgépei az imént csaptak le iráni rakéta- és drónraktárakra, valamint parti radarállomásokra, mert ismét megsértették a tűzszüneti megállapodást.

Az amerikai hadsereg Központi Parancsnokságának (CENTCOM) bejelentése szerint a célpontok között voltak az iráni felderítő infrastruktúra elemei, kommunikációs rendszerek, légvédelmi létesítmények, drónraktárak és aknák elhelyezésére szolgáló eszközök.