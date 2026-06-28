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centcom iráni iszlám köztársaság egyesült államok hadsereg donald trump

Forrnak az indulatok: az Iráni Iszlám Köztársaság „megszüntetésével” fenyegetőzött Donald Trump

2026. június 28. 07:28

Az amerikai hadsereg újabb légicsapást mért iráni célpontokra, az elnök szerint Teherán „ismét” megsértette a tűzszünetet.

2026. június 28. 07:28
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Újabb légicsapást intézett iráni célpontok ellen az amerikai hadsereg szombaton, válaszul egy, a Hormuzi-szoros térségében közlekedő kereskedelmi hajót ért támadásra – írta az Index. A portál tudatta, Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán jelentette be a műveletet, mint írta: 

Az Egyesült Államok repülőgépei az imént csaptak le iráni rakéta- és drónraktárakra, valamint parti radarállomásokra, mert ismét megsértették a tűzszüneti megállapodást.

Az amerikai hadsereg Központi Parancsnokságának (CENTCOM) bejelentése szerint a célpontok között voltak az iráni felderítő infrastruktúra elemei, kommunikációs rendszerek, légvédelmi létesítmények, drónraktárak és aknák elhelyezésére szolgáló eszközök.

A közel-keleti térségért felelős katonai irányítási törzs washingtoni idő szerint az esti órákban megjelent közleményében a kereskedelmi hajózás ellen folytatódó iráni agresszióval indokolta a közvetlen válaszcsapást. Előzőleg a panamai zászló alatt, Kiku néven hajózó olajtankert találta el egy Iránból indított drón. A kereskedelmi hajó kétmillió hordó nyersolajat szállított –írta a portál a CENTCOM bejelentésére hivatkozva.

Jelezték, az elnök szerint Teherán nem hajlandó tanulni a történtekből. 

Nagyon is elképzelhető, hogy soha nem fognak tanulni!

 – fogalmazott bejegyzésében. Donald Trump egyúttal komoly figyelmeztetést is megfogalmazott Irán felé.

„Eljöhet az a pont, amikor már nem tudunk észszerűek maradni, és kénytelenek leszünk katonailag befejezni a munkát, amelyet oly sikeresen elkezdtünk. Ha ez bekövetkezik, az Iráni Iszlám Köztársaság megszűnik létezni!” – írta, majd bejegyzést szokásához híven „President DJT” aláírással hitelesítette.

Amerikai tisztségviselők ezzel egy időben arról számoltak be, hogy a szombaton végrehajtott légicsapás erőteljesebb volt, mint a hasonló célú pénteki amerikai művelet. Közölték, hogy a célpontok között olyan légvédelmi állások is voltak, amelyeket az április 7-én hivatalosan életbe lépett tűzszünet idején az iráni hadvezetés újratelepített.

Az Irán közelében állomásozó amerikai egységek pénteken ugyancsak egy kereskedelmi hajó ellen indított iráni dróntámadásra reagáltak katonai erővel, amikor hat vadászrepülőgép négy célpontot támadott Irán déli, főként partvidéki részén.

Nyitókép: Shawn Thew

 

Összesen 17 komment

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kobi40
2026. június 28. 09:29
Ez se különb a demokratáknál. Derékig benne van az ukránháború-bizniszben is.
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1
0
billysparks
2026. június 28. 09:18
Irán gonosz. Nem úgy táncol, ahogy az usákok fütyörésznek.
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1
0
doors1960
2026. június 28. 09:01
Ha akkora pofátok van miért nem szálltok partra, bombázni mindenki tud!🤩
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2
0
iimre
•••
2026. június 28. 08:58 Szerkesztve
"trd127 2026. június 28. 07:43 Az előző magyar hatalom azt mondta, Trump véget vet a demokrácia-exportnak. Milyne bölcs előrelátás volt ez az előző miniszterelnöktől! Pont mint az összes többi hagymázas világmagyarázata. Nagyon hiányzik. Hozzátok őt vissza!" Kedves drága jóságos Mandiner online! MI A JÓ QRVA ANYÁTOKÉRT NEM HOZZÁTOK VISSZA AZ X-et, hogy ne kelljen perceket görgetnia trolladékok hányása miatt? Most már ráértek, nem tudtok a választási kampányra hivatkozni…
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3
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