A Fidesznek igenis van dolga Budapesttel – Szatmáry Kristóf, a párt új budapesti elnöke a Mandinernek

Lesznek gyorsan ítélő bíróságok?

Úgy gondolom, igen, mivel eredményeket is fel kell mutatni a megtisztulás ügyében. A romániai példa viszont azt mutatja, hogy a gyors, „hirtelen” eljárásokban meghurcolt emberek kilencven százalékát a bíróságok felmentik. Csak addigra mind az adott személyt, mind a családját megviselik a történtek.

Mit lát a legégetőbb problémának Budapesten?

Arra kértem támogatást a fővárosi választmánytól, hogy megváltoztassam azt a szemléletet, miszerint a Fidesznek nincs igazán dolga Budapesttel, elég petikézni, és majd a vidék behúzza nekünk a győzelmet. Nyilván ezt nem írták le semmilyen hivatalos dokumentumban, de benne volt az elmúlt időszak Fideszen belüli gondolkodásában. Ez a politikai szemlélet azonban megbukott.

A Fidesznek át kell gondolnia, hogy az elmúlt időszakban sok feladatot elvettek az önkormányzatoktól,

ennek egy része szakmailag igazolható volt, másik része nem. Az áprilisi eredmény arra is választ adott, hogy szükség van-e erős önkormányzati rendszerre. A Fidesz legutóbbi éveiben az volt erre a válasz, hogy nem, mert az állami központosítás jobb megoldásokat ad, csakhogy ez nem igaz. Nem igaz az építésügynél, a védőnői szolgálatnál, és csak részben igaz az oktatási rendszernél. Ott korántsem ördögtől való és baloldali az a gondolat, hogy

annál jobbak a döntések, minél közelebb születnek meg az emberekhez.

Vagyis kijelenthetjük, hogy nem vezetett sehova az elmúlt évek fővárosi kormányzati politikája, miszerint Budapestet nyomás alatt kell tartani?

A helyzetet nem érdemes pusztán büntetésként értelmezni, mert a politikai működés keretei alapvetően hasonlók maradtak. Korábban a budapesti városvezetés a kormány számára egyfajta kézenfekvő példaként szolgált az ellenzéki politika sikertelenségének bemutatására, ami számos szükségtelen konfliktust eredményezett. Ez egyébként tehertételként nehezedett a Buda- pesten politizáló fideszesekre meg a fővárosi lakosokra is. Ez a teher lekerült a mi oldalunkról.

Mennyire tudja segíteni a Fidesz fővárosi építkezését, hogy a választókerületekről kerületi szintre helyezik át a fókuszt?

Itt két kérdés tevődik össze. Az egyik az, hogy jelen pillanatban senki nem tudja, milyen választási rendszer lesz, milyen modellben kell bármelyik pártnak megméretnie magát. Lehet, hogy a jövőben nem is lesznek választókerületek. Nem zárható ki, hogy a Tisza Párt mögötti holdudvar vagy nemzetközi szakértői gárda például egy csehországi, szlovákiai vagy ausztriai listás rendszerhez hasonló modellt hoz be. Úgy gondolom, vízválasztó lehet az ősz, illetve a jövő év eleje, amikor kiderül, hogy a Tisza ígéretei és a valóság között általunk vélelmezett szakadékot hogy ugorják át Magyar Péter képviselői. Erre a Fidesznek mind frakció-, mind önkormányzati szinten reagálnia kell. Jómagam émelygéssel fogadom a Facebook-kormányzást, de azt látni kell, hogy a Tisza Párt a saját szavazóival még nem vállalt érdemi konfliktust.

Jankovich Tibor kőbányai politikus a Fidesz- kongresszuson azt mondta, bármennyi hibát követhet is el a Tisza, a korábbi kormánypárthoz nem fognak automatikusan visszatérni a szavazók.

Nem szeretnék túl erős kijelentést tenni, bár manapság a markáns megfogalmazások gyakran nagyobb figyelmet kapnak. Hadd hozzam ide Georg Wilhelm Friedrich Hegel dialektikáját: a tézis-antitézis-szintézist. Ha abból indulunk ki, hogy Orbán Viktor, a Fidesz és a NER jelenti a tézist – és az elmúlt tizenhat évben valóban meghatározó politikai rendszer épült fel –, akkor a Tisza Párt számára az a nehézség, hogy Magyar Péter jelenleg inkább az antitézist képviseli. Úgy tűnik, Magyar Péter az első időszakban nem a konszolidációra törekszik, hanem tudatosan az ellenpont szerepét vállalja: az „anti-Orbán” pozíciót építi fel. A hosszú távú kérdés azonban az, hogy ki tudja megteremteni a szintézist, vagyis azt az új politikai ajánlatot, amely túlmutat az egyszerű szembenálláson. Én abban hiszek – és ezért vállaltam el a budapesti elnöki tisztséget is –, hogy ezt a szintézist a Fidesz képes lehet kialakítani. Ez lesz az előttünk álló egy-másfél év egyik legfontosabb kérdése. Ha a Fidesz nem lesz erre képes, és ha Magyar Péter továbbra sem ebbe az irányba mozdul, akkor könnyen lehet, hogy ezt az új politikai egyensúlyt valaki más fogja megteremteni.

Nyitókép: Földházi Árpád