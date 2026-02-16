Ft
lista fidesz - kdnp választás orbán viktor

Orbán Viktor világított rá a Fidesz legerősebb adujára: ez lehet a választások döntő tényezője

2026. február 16. 18:57

A miniszterelnök elárulta, hogy a Fidesz-KDNP frakciója képes az egész nemzetet képviselni.

2026. február 16. 18:57
null

Széles szövetségben fogunk nyerni – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz és a KDNP 2026-os országgyűlési választásokra állított kormánypárti listájának bemutatóján hétfőn, Budapesten. 

A kormányfő jelezte:

a nemzeti kormányzás mögött 16 év alatt egy nagy és átfogó szövetség jött létre.

A mi listánkon itt vannak a nyugdíjasok és a fiatalok, a melósok, a gazdák és a professzorok, itt vannak a romák, itt vannak a vállalkozók, itt vannak a fideszesek, a KDNP-sek, itt van Lakitelek, a kisgazdák, a budapestiek és a falusiak – mondta.

Olyan frakciónk lesz, amely képes az egész nemzetet képviselni, és képes arra, hogy szilárd hátországa és támasza, sőt munkatársa legyen a nemzeti kormánynak – emelte ki Orbán Viktor.

(MTI)

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

templar62
2026. február 16. 19:58
SPQR
gyzoltan-2
2026. február 16. 19:35
Most tényleg a Fidesz, Orbán Viktor sikerére van szükség! Az ország működőképessége van veszélyben, ha Magyar Péternek sikerülne megosztania a magyarságot! A róka-fogta, csuka-fogta, obstrukciós állapot döntésképtelenné, válságos helyzetbe hozná az országot! Ez elkerülendő! A kínos botrányairól elhíresült Magyar Pétert meneszteni kell!
zakar zoltán béla
2026. február 16. 19:22
Kedves cirmoskalmanok-prutty!
kalmanok
2026. február 16. 19:12
a Fidesz legerősebb aduja a jegyrendszer lesz a benzinkutakon.
