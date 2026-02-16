Orbán Viktor világított rá a Fidesz legerősebb adujára: ez lehet a választások döntő tényezője

Kiderült, kik kerültek a Fidesz-KDNP országos listájára – íme a nevek!
Orbán Balázs sorsfordító pillanatnak nevezte a 2026-os áprilisi választásokat.
A miniszterelnök elárulta, hogy a Fidesz-KDNP frakciója képes az egész nemzetet képviselni.
Széles szövetségben fogunk nyerni – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz és a KDNP 2026-os országgyűlési választásokra állított kormánypárti listájának bemutatóján hétfőn, Budapesten.
A kormányfő jelezte:
a nemzeti kormányzás mögött 16 év alatt egy nagy és átfogó szövetség jött létre.
A mi listánkon itt vannak a nyugdíjasok és a fiatalok, a melósok, a gazdák és a professzorok, itt vannak a romák, itt vannak a vállalkozók, itt vannak a fideszesek, a KDNP-sek, itt van Lakitelek, a kisgazdák, a budapestiek és a falusiak – mondta.
Olyan frakciónk lesz, amely képes az egész nemzetet képviselni, és képes arra, hogy szilárd hátországa és támasza, sőt munkatársa legyen a nemzeti kormánynak – emelte ki Orbán Viktor.
(MTI)
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor