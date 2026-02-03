Hamarosan újra évet értékel Orbán Viktor – tavaly sem a levegőbe beszélt

Orbán Viktor az újjászerveződött hazai ellenzékről is említést tett, miután leszögezte, a magyar kormány ellenzéke 15 éve Brüsszelben van. A magyar baloldalról szólva egy éve így fogalmazott:

Most új műsor van, új színpad, új báb, csak a kéz a régi.

Felidézte: „Hányszor láttuk már őket a történelemben. Változatos alakzatban, megvett, kitartott birodalmi udvarokban csicskáztatott lakálypolitikusok. Mindig azok voltak, ami éppen az érdekükben állt. Azok voltak, ami éppen megérte nekik. Csak magyarok, hazafiak nem voltak. Most újra ezek jutottak nekünk, csak most brüsszeli hacukában. Brüsszel számára csak az a fontos, hogy egy olyan kormány legyen Magyarországon, amelyik behódol nekik.”

A miniszterelnök szavait egy év alatt alátámasztotta a Magyar Péter vezette ellenzék. Kiemelkedő ezek közül, hogy a Tisza Párt elnöke többször is ígéretet tett a piacpárti gazdaságpolitikai fordulatra, mögötte pedig felsorakoztak a liberális üzleti körök képviselői és a hazai balliberális holdudvar. Az ellenzéki politika sem változott érdemben, a kiszivárgott Tisza-csomag ugyanis ismét a multiknak és a külföldi befektetőknek kedvezne, szemben a magyar emberekkel, a családokat megszorító elképzelésekkel.

A Fidesz elnökének beszéde idén februárban is jelentős hullámokat verhet, főleg azért, mert rá két hónapra ismét választások lesznek, vagyis Orbán Viktor gondolataira 2026-ban kiemelten érdemes odafigyelni.