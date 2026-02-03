Ft
évértékelő miniszterelnök beszéd orbán viktor

Hamarosan újra évet értékel Orbán Viktor – tavaly sem a levegőbe beszélt

2026. február 03. 22:38

A miniszterelnök február 14-én ismét fontos bejelentéseket tehet, hasonlóan a tavalyi évértékelőhöz.

2026. február 03. 22:38
null

Megvan az időpont, február 14-én, azaz jövő szombaton tartja évértékelőjét Orbán Viktor. A miniszterelnök minden évben februárban tartja meg összegző beszédét, amely a legfontosabbak közé tartozik, mivel nem csak az aktuálpolitikai helyzetet értékeli, de fontos bejelentésekre is számítani lehet.

Tavalyi évértékelő beszédét a miniszterelnök a külpolitikában zajló dinamikus változásokkal kezdte, kiemelt figyelmet fordítva Donald Trump elnök 2024-es újraválasztására, valamint a brüsszeli elitet és az egyebek mellett magyar civil szervezeteket is támogató amerikai pénzszivattyúra, amelyet Trump azonnal leállított. A kormányfő kitért a magyar belpolitikára is és fontos, mára nagyrészt megvalósított gazdasági témájú bejelentéseket is tett.

Beváltotta ígéreteit Orbán Viktor

A miniszterelnök a 2025-ös évértékelő beszédében jelentette be, hogy a négygyermekes édesanyákhoz hasonlóan a háromgyermekes, majd fokozatosan a kétgyermekes anyák is mentesülnek az szja-fizetési kötelezettség alól. A családokat támogató intézkedések közül ekkor jelentette be Orbán Viktor 

  • a kettő- és többgyermekes anyák adómentességét,
  • a CSED és a GYED adómentességét, 
  • megerősítette a családi adókedvezmény kibővítését, 
  • ígéretet tett a nyugdíjasok kiegészítő juttatására,
  • valamint az infláció leszorítására.

A miniszterelnök beváltotta ígéreteit, az említett intézkedések már megvalósultak, vagy megvalósításuk menetrend szerint folyamatban van.

Nem csak a családpolitikát érintő kedvezményekről beszélt a miniszterelnök, de egyebek mellett tavalyi évértékelőjén tett ígéretet

  • a kábítószer-kereskedelem visszaszorítására,
  • a települések önrendelkezésére arról, ki költözhet oda,
  • valamint az EP-képviselők kötelező vagyonnyilatkozatának bevezetéséről.

A miniszterelnök bizonyos vállalásaival még adós maradt, de egyes intézkedések az ígéretekhez képest is kedvezőbb formában lettek bevezetve.

Az eredeti, 5 százalékos kamatplafon bevezetéséhez képest sokkal kedvezőbb lett az Otthont Start program, amely még alacsonyabb fix 3 százalékos kamatozású kölcsönnel segíti az első ingatlan megvásárlását. A támogatással ráadásul – a korábbi konstrukciókkal szemben – már nem csak a gyermekesek élhetnek, ám azok, akik gyermeket vállalnak, továbbra is kedvezményezettjei maradtak a kormány otthonteremtési politikájának.

Egy-két ígéret azonban még várat magára. Ezek közé tartozik a diákváros felépítése 18 ezer férőhellyel, valamint a civil szféra átláthatóságát és a külföldi, politikailag motivált támogatások visszaszorítását támogató intézkedések. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezetet végül levette napirendről a kormány tavaly tavasszal.

Az ellenzék bebizonyította, igaza volt a kormányfőnek 

Orbán Viktor az újjászerveződött hazai ellenzékről is említést tett, miután leszögezte, a magyar kormány ellenzéke 15 éve Brüsszelben van. A magyar baloldalról szólva egy éve így fogalmazott: 

Most új műsor van, új színpad, új báb, csak a kéz a régi.

Felidézte: „Hányszor láttuk már őket a történelemben. Változatos alakzatban, megvett, kitartott birodalmi udvarokban csicskáztatott lakálypolitikusok. Mindig azok voltak, ami éppen az érdekükben állt. Azok voltak, ami éppen megérte nekik. Csak magyarok, hazafiak nem voltak. Most újra ezek jutottak nekünk, csak most brüsszeli hacukában. Brüsszel számára csak az a fontos, hogy egy olyan kormány legyen Magyarországon, amelyik behódol nekik.”

A miniszterelnök szavait egy év alatt alátámasztotta a Magyar Péter vezette ellenzék. Kiemelkedő ezek közül, hogy a Tisza Párt elnöke többször is ígéretet tett a piacpárti gazdaságpolitikai fordulatra, mögötte pedig felsorakoztak a liberális üzleti körök képviselői és a hazai balliberális holdudvar. Az ellenzéki politika sem változott érdemben, a kiszivárgott Tisza-csomag ugyanis ismét a multiknak és a külföldi befektetőknek kedvezne, szemben a magyar emberekkel, a családokat megszorító elképzelésekkel.

A Fidesz elnökének beszéde idén februárban is jelentős hullámokat verhet, főleg azért, mert rá két hónapra ismét választások lesznek, vagyis Orbán Viktor gondolataira 2026-ban kiemelten érdemes odafigyelni.

Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

 

