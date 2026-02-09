Írjon már ide az, aki ilyen. Nem az, aki »azokra másokra« hivatkozna, aki úgy hallotta; nem, nem. Ne az, aki azzal jönne, hogy »hát biztosan vannak olyanok« meg »precedenst teremtene«. Nem. Személyesen és kifejezetten az írjon, aki azt mondja, hogy ő akkor nem is akarja leváltani Orbánt, ha Szegeden vagy mondjuk Csepelen a háromszorosan győztes Szabókat hagyja helyben újraválasztani a Tisza. Értsük jól: nem viszi be a hátán őket, belistázva, hanem csak hagyja, hogy a helyiek válasszák meg őket újra (ami így is megtörténhet, és kívánom is a Tiszának, hogy kapja meg a legtöbbet a nyakába, Hadházystul).

És megint mondom: ne az írjon, aki másokra hivatkozva mondana ilyet, nem, nem! Tessék csak a büszke bumburnyákságba beleállni, hogy neki ippeg annyira elviselhetetlen ez a rendszer, hogy ha ilyen módon parlamentbe jutna egyetlen ellenzéki képviselő is a most regnálók közül, akkor mégse Magyar Péter legyen a miniszterelnök, hanem maradjon Orbán. Nos?”