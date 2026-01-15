Ft
01. 15.
csütörtök

mandiner magyar péter vekker pócs jános média politika közösségi média

Tényleg a bulvár uralja a politikát? – Pócs János a Vekkerben!

2026. január 15. 08:00

A politika új csatatere az online tér, ahol a bulvár formálja a valóságot, a hype uralkodik, és felmerül a végső kérdés – ki irányít kit, a politikus a médiát vagy a média a politikust? Pócs János volt a Vekker vendége, aki kíméletlen őszinteséggel beszélt hatalomról, felelősségről és az online politizálás csapdáiról.

2026. január 15. 08:00
null

A Vekker legújabb epizódjának vendége Pócs János, aki humorral, iróniával és kifejezetten határozott véleménnyel érkezett a stúdióba. 

A beszélgetés során mélyrehatóan boncolgatták a politikai tartalomgyártást, a kampánystratégiákat és az online tér hatalmát. 

Szóba került a Fidesz kongresszus, a Magyar Péter képzelte „berepülő drónok", politikai bábok és az online cirkusz világa. 

A képviselő nem kerülte a csípős megjegyzéseket, a Magyar Péterrel kapcsolatos szatirikus videókról így nyilatkozott:  „Amilyen az adjon isten, olyan a fogadj isten.” 

Nézze meg a Vekker teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

A beszélgetés során felmerült, hogyan lett a közösségi média a politika fő csatatere, és hogy a bulvár miként formálja a politikai valóságot.

Pócs János beszélt a kampánystratégiák működésének titkaiból is, és megvitatták, ki irányít kit: a politikus a közösségi médiát, vagy a közösségi média a politikust?

Mennyire tartható a hitelesség egy olyan térben, ahol a figyelem fontosabb, mint a következmény, és meddig működik a hype, mielőtt számlát kérne a valóság?

Pócs János stílusa egyszerre éleslátó, szellemes és provokatív – egy adás, ahol a nevetés és a gondolkodás kéz a kézben jár.

 

 

 

 

jump-ing
2026. január 15. 08:31
politika a leg alpáribb bulvárrá aljasult a cigány-kormányunk miatt.
Picnic Niki
•••
2026. január 15. 08:22
A Fidesz a közmédiát, az összes vidéki napilapot a szolgálójává tette, emiatt a hitelessége a béka feneke alatt van már, ahol az ellenzékről csak negatív hír jelenhet meg. Az ellenzéknak maradt az internet, ezek után aki valós inforciókra kíváncsi, azok a portálokról tudnak csak, de ismerni kell őket, h melyikből. A Fidesz áldásos tevékenységének köszönhetően az EU-ban csak a görögöknél rosszabb a média hitelessége, mint nálunk, egy nemzetközi felmérés szerint. Gratula OV-nak!
kalmanok
•••
2026. január 15. 08:06
Pócsöcsi megmondta, a két legnagyobb békepárti politikus Trump és Putyin! érted birka, Putyin bazmeg!
rasputin
2026. január 15. 08:03
Tényleg a bulvár uralja a politikát? – Pócs János a Vekkerben! Pócs János erre a bizonyíték.
