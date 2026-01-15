Tényleg a bulvár uralja a politikát? – Pócs János a Vekkerben!

A beszélgetés során felmerült, hogyan lett a közösségi média a politika fő csatatere, és hogy a bulvár miként formálja a politikai valóságot.

Pócs János beszélt a kampánystratégiák működésének titkaiból is, és megvitatták, ki irányít kit: a politikus a közösségi médiát, vagy a közösségi média a politikust?

Mennyire tartható a hitelesség egy olyan térben, ahol a figyelem fontosabb, mint a következmény, és meddig működik a hype, mielőtt számlát kérne a valóság?