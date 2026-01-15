Tényleg a bulvár uralja a politikát? – Pócs János a Vekkerben!

Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig
A politika új csatatere az online tér, ahol a bulvár formálja a valóságot, a hype uralkodik, és felmerül a végső kérdés – ki irányít kit, a politikus a médiát vagy a média a politikust? Pócs János volt a Vekker vendége, aki kíméletlen őszinteséggel beszélt hatalomról, felelősségről és az online politizálás csapdáiról.
A Vekker legújabb epizódjának vendége Pócs János, aki humorral, iróniával és kifejezetten határozott véleménnyel érkezett a stúdióba.
A beszélgetés során mélyrehatóan boncolgatták a politikai tartalomgyártást, a kampánystratégiákat és az online tér hatalmát.
Szóba került a Fidesz kongresszus, a Magyar Péter képzelte „berepülő drónok", politikai bábok és az online cirkusz világa.
A képviselő nem kerülte a csípős megjegyzéseket, a Magyar Péterrel kapcsolatos szatirikus videókról így nyilatkozott: „Amilyen az adjon isten, olyan a fogadj isten.”
A beszélgetés során felmerült, hogyan lett a közösségi média a politika fő csatatere, és hogy a bulvár miként formálja a politikai valóságot.
Pócs János beszélt a kampánystratégiák működésének titkaiból is, és megvitatták, ki irányít kit: a politikus a közösségi médiát, vagy a közösségi média a politikust?
Mennyire tartható a hitelesség egy olyan térben, ahol a figyelem fontosabb, mint a következmény, és meddig működik a hype, mielőtt számlát kérne a valóság?
Pócs János stílusa egyszerre éleslátó, szellemes és provokatív – egy adás, ahol a nevetés és a gondolkodás kéz a kézben jár.