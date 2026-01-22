Még Szijjártót is megelőzték a bejelentéssel: végre hazatért az egyik venezuelai fogoly

A Mandiner is beszámolt róla pénteken, hogy újabb magyar állampolgárt engedtek ki a börtönből Venezuelában, akinek kiszabadításán a kormány szorosan együtt dolgozott a caracasi holland konzulátussal és az amerikai hatóságokkal is.

Bár név szerint Szijjártó Péter külügyminiszter pénteki videójában nem említette, a leírás alapján egyértelműen Bossányi Zsuzsanna a szabadon bocsátott fogoly.