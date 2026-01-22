Ft
Ft
1°C
-3°C
Ft
Ft
1°C
-3°C
01. 23.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 23.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar állampolgár Magyarország Venezuela fogoly Szijjártó Péter

Még Szijjártót is megelőzték a bejelentéssel: végre hazatért az egyik venezuelai fogoly

2026. január 22. 22:57

Mindenki fellélegezhet.

2026. január 22. 22:57
null

A Mandiner is beszámolt róla pénteken, hogy újabb magyar állampolgárt engedtek ki a börtönből Venezuelában, akinek kiszabadításán a kormány szorosan együtt dolgozott a caracasi holland konzulátussal és az amerikai hatóságokkal is.

Bár név szerint Szijjártó Péter külügyminiszter pénteki videójában nem említette, a leírás alapján egyértelműen Bossányi Zsuzsanna a szabadon bocsátott fogoly.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián

„Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián
Tovább a cikkhezchevron

Bossányi Zsuzsanna csütörtökön jelentette be a Facebook-oldalán, hogy végre szerencsésen hazaérkezett.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
jump-ing
•••
2026. január 23. 07:33 Szerkesztve
újabb magyar állampolgárt engedtek ki a b ö r t ö n-ből Venezuelában, akinek kiszabadításán a k o r m á n y szorosan együtt d o l g o z o t t.... három fogva tartott magyar állampolgár közül kettő már kiszabadult, viszont egy még börtönben van. Jó jó de miért is ker ültek be? Itthon melyiket folytatják kormánysegédlettel, a prosti bűnözést kormányköröknek, vagy a vezeklést a böriben? (Kokó van, de Mariska még jöhet)
Válasz erre
3
1
EvaR
2026. január 23. 07:21
Az Indexről: "Június közepe óta fogva tartják Venezuelában Bossányi Zsuzsannát, aki egy első és második világháborús hajóroncsok felkutatásával foglalkozó csoporttal közelítette meg az ország partjait, a hatóságok kémkedéssel és terrorizmussal gyanúsítják a nyolcfős társaságot. Vádemelésre azonban azóta sem került sor."
Válasz erre
1
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. január 23. 06:43
milyen "hőstettet" hajtott végre, hogy venezuelában lesittelték azért a nagy allelujázás közben ezt is lehetne mondani az ember kíváncsi
Válasz erre
0
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. január 23. 00:20
Azt lehet tudni, hogy miért sittelték le? Csak nem drogfutárkodott?
Válasz erre
3
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!