Még Szijjártót is megelőzték a bejelentéssel: végre hazatért az egyik venezuelai fogoly

Most jött: elengedték a magyar nőt a venezuelai börtönből
Így a három fogva tartott magyar állampolgár közül kettő már kiszabadult, viszont egy még börtönben van.
Mindenki fellélegezhet.
A Mandiner is beszámolt róla pénteken, hogy újabb magyar állampolgárt engedtek ki a börtönből Venezuelában, akinek kiszabadításán a kormány szorosan együtt dolgozott a caracasi holland konzulátussal és az amerikai hatóságokkal is.
Bár név szerint Szijjártó Péter külügyminiszter pénteki videójában nem említette, a leírás alapján egyértelműen Bossányi Zsuzsanna a szabadon bocsátott fogoly.
Bossányi Zsuzsanna csütörtökön jelentette be a Facebook-oldalán, hogy végre szerencsésen hazaérkezett.
Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala