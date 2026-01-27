Ft
tisza párt magyar péter fodor gábor kapitány istván fidesz

Fodor Gábor könyörtelenül lerántotta a leplet Kapitány Istvánról

2026. január 27. 05:56

Fodor nem finomkodott.

2026. január 27. 05:56
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Magyar Péter bemutatta Kapitány Istvánt és Orbán Anitát. Most végre elválik az ocsú a búzától. Magyar természetesen sikerként kommunikálja a két új igazolását, azonban az új szakértők sokkal inkább negatív hatással lehetnek a Tisza Párt népszerűségére.

Kapitány István, a Tisza Párt új gazdasági szakértője egyre többször beszél arról, hogy Magyarországnak le kellene válnia az orosz gázról és kőolajról. A multik és a nemzetközi tőke világából érkező Kapitány – akit korábban úgy mutatkozott be viccesen, hogy ő »a magyar Jockey Ewing« – az ATV-nek adott interjúban arra a kérdésre, hogy megtehetjük-e azt, hogy az orosz gázról, kőolajról leváljunk, azt felelte, meg kell találni ennek a praktikus megoldását.

Kapitány korábban a Shell alelnökeként dolgozott, most pedig a Mandiner számolt be arról, hogy a cég számára az orosz–ukrán háború óriási extraprofitot és többletbevételt termelt.

Tisztán látszik, hogy ugyanaz a globalista hálózat sorakozik fel Magyar Péter és a Tisza Párt mellett, amely négy évvel ezelőtt az akkori ellenzék miniszterelnök-jelöltjét, Márki-Zay Pétert küldte ringbe az Orbán-kormány ellen. Erre utal, hogy Magyar Péter – Kapitány István után – a Soros Györgyhöz több szállal kötődő szervezetek egyik meghatározó személyiségét, Orbán Anitát mutatta be a Tisza külügyi vezetőjeként. A volt diplomata igazgatósági tagja a Globsec nevű atlantista biztonságpolitikai intézetnek, illetve megtalálható a Soros családhoz erősen kötődő European Council on Foreign Relations tanácsában is.

Fodor Gábor nem finomkodott, keményen elmondta a véleményét a Facebook oldalán Kapitány Istvánról:

»Kritizáltuk a Tiszát az elmúlt időszakban a kormányképesség hiányosságai miatt. Én magam is elmondtam, hogy ez az egyik gyenge pontjuk. A kormányképesség leegyszerűsítve azt jelenti: el tudja-e képzelni az ember reálisan és hitelesen, hogy a bemutatott politikusokkal és javaslatokkal (programmal) alkalmasak irányítani egy országot. A Tisza most sem erős ebben – itt jelentős különbség észlelhető a Fidesz javára, ami egyébként természetes, hiszen a Fidesz 16 éve kormányoz folyamatosan. (...) Kapitány István számottevő nemzetközi -gazdasági gyakorlattal rendelkezik, ami egy lépés a kormányképesség érzetének a megteremtéséhez. Ugyanakkor saját tapasztalataim alapján szeretném aláhúzni: abból, hogy valaki kiváló gazdasági szakember, még nem következik automatikusan, hogy a politikában is jó lesz. Ez két különböző műfaj.«

A kormánypártisággal nem vádolható Fodor véleményére érdemes odafigyelni. Ajánlom ezt tiszta szívből a Tisza szimpatizánsoknak is. ”

Nyitókép: Peter Schulz

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Héja
2026. január 27. 07:38
Ez a Kapitány nevű fickó a multik bajósinasa.
Ergit
2026. január 27. 07:18
Emlékszem, amikor nálunk is elkezdték vetíteni a Dallas sorozatot, szinte mindenki kiakadt azon, hogy a Jockey Ewing milyen gátlástalan, gonosz alak. Aztán megtudtuk, hogy az USA-ban az ilyen alakok nagyon népszerűek, és nagyra tartják őket. Kapitány István dicsekedni akart, de mivel nem tudta, hogy mi hogyan vélekedünk Jockey Ewing-ról, így az ellenkező hatást váltott ki sokakban.
johannluipigus
•••
2026. január 27. 06:42
Értjük. Előbb leválunk az orosz gázról, oszt majd utána keresünk megoldást. A kurva anyját az összes globalista hazaáruló féregnek.
