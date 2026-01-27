„Magyar Péter bemutatta Kapitány Istvánt és Orbán Anitát. Most végre elválik az ocsú a búzától. Magyar természetesen sikerként kommunikálja a két új igazolását, azonban az új szakértők sokkal inkább negatív hatással lehetnek a Tisza Párt népszerűségére.

Kapitány István, a Tisza Párt új gazdasági szakértője egyre többször beszél arról, hogy Magyarországnak le kellene válnia az orosz gázról és kőolajról. A multik és a nemzetközi tőke világából érkező Kapitány – akit korábban úgy mutatkozott be viccesen, hogy ő »a magyar Jockey Ewing« – az ATV-nek adott interjúban arra a kérdésre, hogy megtehetjük-e azt, hogy az orosz gázról, kőolajról leváljunk, azt felelte, meg kell találni ennek a praktikus megoldását.