Döntő csata előtt állunk – merre tart a konzervatív politika?

A választásokat is befolyásolhatja: ez a közös Magyar Péter „legfontosabb” igazolásaiban
A Vekker következő adásának vendége Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója, a CPAC Hungary főszervezője. A beszélgetés középpontjában a 2026. március 21-én megrendezendő ötödik CPAC Hungary áll, valamint az a megváltozott nemzetközi és hazai politikai környezet, amelyben a konferencia minden korábbinál nagyobb jelentőséget kap.
A stúdióban szó esik a 2026. március 21-én megrendezésre kerülő, ötödik CPAC Hungary konferenciáról, amely mára a nemzetközi jobboldal egyik legfontosabb találkozóhelyévé vált.
Szánthó Miklós részletesen beszél arról, miért lesz az idei CPAC Hungary minden eddiginél nagyobb jelentőségű a megváltozott világpolitikai helyzetben. Kiderül, hogyan látja a szuverenista–globalista törésvonal alakulását, és miért tartja Magyarországot a józan ész politikájának egyik központjának.
Szóba kerül a háború és béke kérdése, Európa szereptévesztése, valamint az, hogy mindennek milyen tétje van a magyar belpolitikában.
A beszélgetésből kiderül, milyen üzenetet hordoz az idei CPAC Hungary jelmondata, és miért tekinthető a konferencia politikai és szellemi iránytűnek.
Nem maradnak el az erős állítások Európa jövőjéről, Brüsszel szerepéről és Magyarország mozgásteréről sem.
Az adás átfogó képet ad arról, miért vált a CPAC Hungary a nemzetközi patrióta politika egyik meghatározó fórumává, és milyen világpolitikai és belpolitikai kérdések metszéspontjában zajlik a 2026-os konferencia előkészítése. A beszélgetés világosan kirajzolja a tétet: egy átalakuló nemzetközi rendben hol helyezkedik el Magyarország, és milyen irányt képvisel a szuverenista gondolkodás a következő években.