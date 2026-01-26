Ft
alapjogokért központ cpac hungary mandiner szánthó miklós brüsszel magyarország

Döntő csata előtt állunk – merre tart a konzervatív politika?

2026. január 26. 07:58

A Vekker következő adásának vendége Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója, a CPAC Hungary főszervezője. A beszélgetés középpontjában a 2026. március 21-én megrendezendő ötödik CPAC Hungary áll, valamint az a megváltozott nemzetközi és hazai politikai környezet, amelyben a konferencia minden korábbinál nagyobb jelentőséget kap.

2026. január 26. 07:58
null

A stúdióban szó esik a 2026. március 21-én megrendezésre kerülő, ötödik CPAC Hungary konferenciáról, amely mára a nemzetközi jobboldal egyik legfontosabb találkozóhelyévé vált.

Szánthó Miklós részletesen beszél arról, miért lesz az idei CPAC Hungary minden eddiginél nagyobb jelentőségű a megváltozott világpolitikai helyzetben. Kiderül, hogyan látja a szuverenista–globalista törésvonal alakulását, és miért tartja Magyarországot a józan ész politikájának egyik központjának.

Nézze meg a Vekker teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!

Szóba kerül a háború és béke kérdése, Európa szereptévesztése, valamint az, hogy mindennek milyen tétje van  a magyar belpolitikában.
A beszélgetésből kiderül, milyen üzenetet hordoz az idei CPAC Hungary jelmondata, és miért tekinthető a konferencia politikai és szellemi iránytűnek.
Nem maradnak el az erős állítások Európa jövőjéről, Brüsszel szerepéről és Magyarország mozgásteréről sem.

Az adás átfogó képet ad arról, miért vált a CPAC Hungary a nemzetközi patrióta politika egyik meghatározó fórumává, és milyen világpolitikai és belpolitikai kérdések metszéspontjában zajlik a 2026-os konferencia előkészítése. A beszélgetés világosan kirajzolja a tétet: egy átalakuló nemzetközi rendben hol helyezkedik el Magyarország, és milyen irányt képvisel a szuverenista gondolkodás a következő években.

 

 

augustus2-0
•••
2026. január 26. 12:21 Szerkesztve
Ugyan belefásultam, de ez már túl sok. Nem "Magyarországot a józan ész politikájának egyik központjának", hanem Magyarországot a józan ész politikája egyik központjának. Mellesleg érdekelne, nem tudom, mert mentálisan alkalmatlan vagyok libsibolsi orgánumok követésére, hogy ott is hasonló szintű a magyar nyelv ismerete? Szégyen lenne, ha különb (de mellesleg nem lehetetlen, sajnos).
csulak
2026. január 26. 11:02
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
