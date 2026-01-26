Döntő csata előtt állunk – merre tart a konzervatív politika?



Szóba kerül a háború és béke kérdése, Európa szereptévesztése, valamint az, hogy mindennek milyen tétje van a magyar belpolitikában.

A beszélgetésből kiderül, milyen üzenetet hordoz az idei CPAC Hungary jelmondata, és miért tekinthető a konferencia politikai és szellemi iránytűnek.

Nem maradnak el az erős állítások Európa jövőjéről, Brüsszel szerepéről és Magyarország mozgásteréről sem.

Az adás átfogó képet ad arról, miért vált a CPAC Hungary a nemzetközi patrióta politika egyik meghatározó fórumává, és milyen világpolitikai és belpolitikai kérdések metszéspontjában zajlik a 2026-os konferencia előkészítése. A beszélgetés világosan kirajzolja a tétet: egy átalakuló nemzetközi rendben hol helyezkedik el Magyarország, és milyen irányt képvisel a szuverenista gondolkodás a következő években.