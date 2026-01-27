Ft
01. 27.
kedd
Vecsés Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér rendőr drón férfi

Azonnal kivonultak a rendőrök a Liszt Ferenc repülőtérhez: egy azonosítatlan drón borzolta a kedélyeket

2026. január 27. 12:16

Az eszköz veszélyeztette az oda érkező és onnan induló közforgalmi járatokat.

2026. január 27. 12:16
Rendőrség

Szabálytalanul reptette drónját egy budapesti férfi Vecsésen, a repülőtér közelében, eljárás indult ellene – közölte a Készenléti Rendőrség kedden a police.hu oldalon.

A közlemény alapján egy gyártelep épületéről reptette szabálytalanul a drónját egy férfi, az eszköz több alkalommal 3000 méteres magasságba is felemelkedett, irányítója pedig ezen túl több olyan szabályt is megszegett, amely a légtérhasználatra és a pilóta nélküli légi járművekre vonatkozik.

Amikor a rendőrök igazoltatták, a budapesti férfi nem is tagadta, hogy nincs tisztában a rá vonatkozó szabályokkal,

azt mondta, hogy szabadidős célból drónozott, és elismerte a jogsértést. Tekintve, hogy a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közvetlen közelségében repült az eszköz, ezzel veszélyeztette az oda érkező és onnan induló közforgalmi járatokat – emelték ki.

A férfi ellen több eljárás indult a súlyos jogsértések miatt: a Monori Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az esetet, a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság szabálysértési, míg a Légügyi Hatóság közigazgatási hatósági eljárást indított vele szemben – áll a közleményben.

 

(MTI)

A nyitókép illusztráció: MTI/Donka Ferenc

 

 

ördöngös pepecselés
2026. január 27. 13:59
nagy az isten állatkertje
hernadvolgyi-2
2026. január 27. 12:37
"2025 végén és 2026 elején drónok sorozata bénította meg a német légiforgalmat, többek között Hannoverben, Berlinben és többször Münchenben, ami biztonsági pánikot és járatfelfüggesztéseket okozott. Az ismeretlen eredetű, sokszor 1 méter szárnyfesztávolságú eszközök miatt a hatóságok szigorúbb fellépést, akár a drónok lelövését is engedélyezték. " Magyar rendőröket kellene a németekhez küldeni.
Obsitos Technikus
2026. január 27. 12:24
Ezt az idiótát.
Ben Jeremiah
2026. január 27. 12:23
Az ukránok tesztelik a hatóságokat.
