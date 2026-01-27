Azonnal kivonultak a rendőrök a Liszt Ferenc repülőtérhez: egy azonosítatlan drón borzolta a kedélyeket

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon
Az a hajó már elment, amelyre a tiszás politikusok szerettek volna felkapaszkodni – mutatott rá az elemző.
Az eszköz veszélyeztette az oda érkező és onnan induló közforgalmi járatokat.
Szabálytalanul reptette drónját egy budapesti férfi Vecsésen, a repülőtér közelében, eljárás indult ellene – közölte a Készenléti Rendőrség kedden a police.hu oldalon.
A közlemény alapján egy gyártelep épületéről reptette szabálytalanul a drónját egy férfi, az eszköz több alkalommal 3000 méteres magasságba is felemelkedett, irányítója pedig ezen túl több olyan szabályt is megszegett, amely a légtérhasználatra és a pilóta nélküli légi járművekre vonatkozik.
Amikor a rendőrök igazoltatták, a budapesti férfi nem is tagadta, hogy nincs tisztában a rá vonatkozó szabályokkal,
azt mondta, hogy szabadidős célból drónozott, és elismerte a jogsértést. Tekintve, hogy a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közvetlen közelségében repült az eszköz, ezzel veszélyeztette az oda érkező és onnan induló közforgalmi járatokat – emelték ki.
A férfi ellen több eljárás indult a súlyos jogsértések miatt: a Monori Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az esetet, a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság szabálysértési, míg a Légügyi Hatóság közigazgatási hatósági eljárást indított vele szemben – áll a közleményben.
(MTI)
A nyitókép illusztráció: MTI/Donka Ferenc