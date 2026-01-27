Azonnal kivonultak a rendőrök a Liszt Ferenc repülőtérhez: egy azonosítatlan drón borzolta a kedélyeket

Szabálytalanul reptette drónját egy budapesti férfi Vecsésen, a repülőtér közelében, eljárás indult ellene – közölte a Készenléti Rendőrség kedden a police.hu oldalon.

A közlemény alapján egy gyártelep épületéről reptette szabálytalanul a drónját egy férfi, az eszköz több alkalommal 3000 méteres magasságba is felemelkedett, irányítója pedig ezen túl több olyan szabályt is megszegett, amely a légtérhasználatra és a pilóta nélküli légi járművekre vonatkozik.