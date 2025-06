„Régóta érzik már a fővárosiak és a nem Budapesten élők is, hogy a város saját erőből nem halad egyről a kettőre. Így volt már ez 2019 és 2024 között is, hiszen Karácsony Gergely legnagyobb eredményének az volt tekinthető, hogy befejezte az elődje által előkészített Lánchíd felújítási projektet. Ezen kívül amire emlékezhetünk abból az 5 évből, hogy a Városháza kihirdette a klímavészhelyzetet és a biciklisávok kijelölésével káoszba taszította a Váci út, az Üllői út és a Nagykörút autós forgalmát. A főpolgármester és csapata persze folyamatosan a kormányra fogta a bukdácsolását,

folyamatosan pénzhiányra panaszkodott, annak ellenére is, hogy Tarlós István egy több, mint 200 milliárd forintos többlettel adta át a város és kasszájának kulcsait az új vezetésnek.

Hogy ez a pénz hová lett, arról azóta sem tudunk semmit, ami viszont biztos, hogy eltűnt, hiszen a főváros mára a technikai csőd állapotába jutott. Karácsony Gergely ezt az állami elvonásokkal és a szerinte indokolatlanul magas szolidaritási hozzájárulás megfizetésével indokolja. Csak hogy tiszta legyen a kép: ezt a pénzt az állam nem zsebre teszi, hanem azoknak a hátrányos helyzetű településeknek adja, amelyeknek nincs annyi iparűzési adó bevételük, mint a nagyobbaknak, gazdagabbaknak, mint például Budapestnek.

Azon már ne is akadjunk fenn, hogy miért gondolja Karácsony Gergely Budapestet egy önálló államnak az országon belül és miért nem akar szolidáris lenni azzal a vidékkel, ahonnan ő is származik. Az ugyanakkor már inkább – és még most is – szóra érdemes, hogy az idei költségvetést már tavaly év végén úgy fogadta el a főváros, hogy abban nem kalkulált a teljes szolidaritási hozzájárulás megfizetésével.”