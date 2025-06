„A világ nem sok olyan belső árulást látott, mint ami Magyarországon zajlott 1918-ban. Korábban az oroszok és a románok pár hónapra képesek voltak betörni az ország területére, de rövid úton mindkét haderőt kiűztük. A katonai patthelyzetben, miközben az ellenséges had messze volt az ország határaitól, sikerült úgy összeomlani, ami komoly szerepet játszott abban, hogy a békeszerződés végül olyan lett, amilyen. Ez pont nem a kommün hibája, amely születésekor is tudni lehetett, hogy a kísérlet rendkívül fájdalmas és pusztító lesz, de prognosztizálhatóan csupán rövid ideig tartható. Horribile dictu, ugyan más okokból, de fegyvert is fogtak a kisantant ellen és sikereket értek el.